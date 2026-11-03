Un ciberataque afectó a la refrigeración de siete supermercados Intermarché en Portugal

El Grupo Mosqueteiros, al que pertenece la cadena, confirmó en un comunicado remitido este lunes a la televisión pública RTP que el ataque habría tenido como objetivo un proveedor externo encargado de gestionar los sistemas de refrigeración.

La compañía explicó que activó medidas con los responsables del mantenimiento de los equipos para reducir el impacto y restablecer su funcionamiento. Asimismo, aseguró que el suministro no resultó afectado y que estaban garantizadas las condiciones de higiene y seguridad alimentaria.

En tanto, Ciudadanos por la Ciberseguridad (CpC) reclamó este martes que se hagan auditorías urgentes de los sistemas de refrigeración de grandes distribuidores portugueses.

Esta iniciativa cívica aseguró que una búsqueda realizada en octubre mediante la plataforma Shodan había detectado decenas de instalaciones, incluidas las de Intermarché, con sistemas de frío expuestos en internet sin las debidas salvaguardas.

Por su parte, la Asociación Portuguesa de Empresas de Distribución (APED) indicó que tres de los siete establecimientos afectados el lunes registraron pérdidas de productos. Las tiendas permanecían abiertas y no se divulgaron sus ubicaciones ni una valoración económica de los daños.

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La Policía Judicial señaló que tuvo conocimiento de lo ocurrido y seguía la situación junto con el Centro Nacional de Ciberseguridad, aunque no confirmó si se trató de una actuación maliciosa.

Este incidente en supermercados portugueses coincidió con problemas en los sistemas de refrigeración de establecimientos de otros países europeos, entre ellos Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Irlanda y Países Bajos, los cuales obligaron a algunos establecimientos a retirar alimentos.

El comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, expresó su preocupación por la repetición de estos ataques y los consideró una tentativa deliberada de perturbar la cadena de abastecimiento alimentario y erosionar la confianza de los consumidores.

Francia sufrió en octubre un episodio similar. Su organismo oficial de respuesta a incidentes informáticos publicó entonces una alerta sobre intrusiones en controladores remotos de instalaciones frigoríficas y recomendó proteger sus interfaces de gestión frente al acceso desde internet.