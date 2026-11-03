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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 05:15

Un marinero indio muerto y 13 rescatados tras un nuevo ataque a un buque comercial en Omán

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Nueva Delhi, 3 nov (EFE).- Un marinero indio murió y otros trece fueron rescatados tras un ataque contra el buque comercial MSV AL JUSUFI en aguas cercanas a la localidad de Limah, en el norte de Omán, informó este martes el Gobierno de la India.

Por EFE
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"Condenamos el ataque contra el buque comercial MSV AL JUSUFI, ocurrido cerca de Limah, Omán, ayer por la tarde. De los 14 ciudadanos indios a bordo, 13 han sido rescatados, mientras que uno de ellos perdió trágicamente la vida a causa de las heridas sufridas", señaló el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

Nueva Delhi, que ha perdido a decenas de sus nacionales en ataques a barcos mercantes en la región desde el inicio de la guerra en Irán el pasado febrero, instó a una "inmediata desescalada de las tensiones" y a la conclusión de negociaciones de paz.

"Los ataques contra el transporte marítimo comercial y la infraestructura civil en la zona deben terminar, y debe restablecerse a la mayor brevedad la navegación y el comercio libres y sin obstáculos", agregó el ministerio.

El ministro indio de Navegación, Sarbananda Sonowal, informó en X de que el barco fue alcanzado el lunes por un "objeto aéreo no identificado" mientras navegaba cerca de la costa de Omán.

Según un aviso de la agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO), el ataque ocurrió a unas 9 millas náuticas al noreste de Limah (unos 17 kilómetros) y perforó el barco en su costado de estribor.

La semana pasada, el portavoz de Exteriores indio, Randhir Jaiswal, aseguró que la India ha perdido a 22 ciudadanos nacionales en el conflicto, entre ellos 14 marineros, a los que se sumaría el de este martes.

"Como les he reiterado, estamos profundamente preocupados por las hostilidades en curso en esa región. Hasta el momento, hemos perdido a 22 ciudadanos indios en el conflicto, entre ellos 14 tripulantes marinos", afirmó a los periodistas entonces en una rueda de prensa.

Hasta el momento ningún grupo ha asumido la autoría del ataque.

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