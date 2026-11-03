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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 07:00

Un sismo de magnitud 5,6 sacude durante la madrugada a Colombia

Imagen sin descripción

Bogotá, 3 nov (EFE).- Un sismo de magnitud 5,6 sacudió a Colombia la madrugada de este martes, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), casi tres meses después del terremoto de 7,4 que dejó 335 muertos y cerca de 500.000 personas afectadas en el país.

Por EFE
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El temblor se registró a las 04:13 hora local (09:13 GMT), con epicentro en el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima (centro-sur), y una profundidad inferior a 30 kilómetros, según el boletín del SGC.

El temblor se sintió también en Bogotá, donde, si el movimiento no despertó a algunos ciudadanos, las fuertes alarmas de los edificios terminaron por sacarlos de la cama.

El boletín del SGC fue modificado poco después de su publicación, aumentando la magnitud de 5,3 a 5,6.

El nuevo movimiento sísmico vuelve a despertar el temor a que se repita una tragedia como la del pasado 10 de agosto, cuando un terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), sacudió buena parte del territorio colombiano.

Aquel terremoto se sintió en ciudades como Cali, Manizales, Armenia y Pereira, y provocó graves daños materiales, especialmente en el oeste y sur del país.

Cali y Pereira estuvieron entre las ciudades más golpeadas, con edificios colapsados y numerosas estructuras afectadas que aún no se recuperan.

El balance oficial consolidado en octubre cifra en 335 las personas fallecidas, 103 las desaparecidas y 4.516 las heridas en aquella tragedia.

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