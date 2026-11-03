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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 17:50

Una manada de camellos bloquea el tráfico por un puente sobre el Volga

Imagen sin descripción

Moscú, 3 nov (EFE).- Una manada de camellos bloqueó el tráfico por un puente sobre el río Volga, situado en la ciudad sureña rusa de Astracán, informó este martes la prensa local.

Por EFE
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Los animales aparecieron por sorpresa en el Puente Viejo de la urbe, bloqueando el paso a un tren que cubría la ruta entre Derbent (en la república rusa de Daguestán) y Moscú, según la agencia de noticias TASS.

"Los camellos aparecieron en el Puente Viejo sobre el río Volga en Astracán, creando un peligro para la seguridad vial y con el riesgo de provocar un accidente", de acuerdo a un comunicado del Ministerio del Interior citado por TASS.

Para garantizar la seguridad y evitar atascos, al lugar del incidente fueron enviadas tres patrullas de la Policía de tránsito.

Los agentes bloquearon el tráfico y habilitaron un carril reversible.

Los exóticos animales también aparecieron en las vías de tren entre dos estaciones ferroviarias de la zona, de donde los evacuaron de manera segura con ayuda de una grúa, según la Policía.

Según testimonios en redes sociales, algunos camellos estuvieron deambulando por la calles de Astracán a primera hora de la mañana del martes y fueron vistos en los patios de edificios residenciales en diversas zonas de la ciudad.

Las fuerzas de seguridad identificaron al dueño de los animales y se preparaban para tomarle declaración.

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