Vicepresidenta española defiende una regulación de la IA frente a los "tecnooligarcas"

Díaz, que se encuentra de visita en el gigante asiático, realizó estas declaraciones durante la inauguración de la Conferencia Mundial de Internet en Wuzhen, en la provincia oriental de Zhejiang, donde abogó por un desarrollo planificado de esta tecnología, en favor de la ciudadanía.

La vicepresidenta española sostuvo que China "conoce bien el valor de pensar a largo plazo", y mencionó el crecimiento en el número de internautas en el país - de los 650 millones en 2014 a los 1.100 millones - o el desarrollo nacional de robots industriales.

"Detrás de esas cifras hay una visión. La convicción de que la tecnología se planifica, se invierte y se construye con paciencia, durante décadas", aseguró Díaz, que contrapuso este modelo a la actual concentración de poder en "unos pocos hombres, un puñado de tecnooligarcas" que "controlan los algoritmos, deciden que vemos, que compramos y quien trabaja".

"Y ya no se conforman con dominar mercados. Quieren influir en elecciones y dictar a los gobiernos qué leyes pueden aprobar. Eso no es innovación. Es monopolio. Y un monopolio sobre la tecnología es un monopolio sobre nuestras vidas", añadió Díaz.

La titular de la cartera de Trabajo habló de la IA como "uno de los grandes retos del trabajo futuro", al asegurar que "detrás de cada algoritmo hay trabajo humano" con personas que etiquetan datos, moderadores de contenido o repartidores, cuyo salario lo decide una aplicación.

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Por ello, apeló a un camino marcado por reglas escritas "por gobiernos, empresas y trabajadores en la misma mesa" y no "dictadas desde los consejos de administración de cuatro multinacionales".

Díaz finalizó asegurando que la tecnología "no está condenada a producir desigualdad" y que "no habrá transición digital justa sin trabajo decente".

El primer ministro chino, Li Qiang, también estuvo presente en la inauguración del evento - al que asistieron unas 1.800 personas, según la agencia estatal Xinhua -, en la que rechazó la construcción de un "telón de acero digital" y defendió una mayor cooperación internacional en IA.

China organiza desde 2014 esta conferencia, en la que promueve la cooperación digital internacional pese a mantener bloqueadas numerosos servicios como Google, WhatsApp, Facebook, Instagram o TikTok, y a aplicar una estricta supervisión estatal de los contenidos en internet.

Díaz también tenía previsto para hoy, en el marco de su agenda, reunirse con Li, después de que este lunes ya mantuviera un encuentro en Pekín con su homóloga china de Recursos Humanos y Seguridad Social, Wang Xiaoping, con quien abordó la regulación de la IA y los derechos laborales.

Se trata de la segunda visita de Díaz a China en 2026, después de la efectuada en mayo, cuando mantuvo contactos institucionales, entre ellos con el vicepresidente chino, Han Zheng, y participó en la IV Cumbre Global de Promoción del Comercio y la Inversión, en un contexto de estrechas relaciones bilaterales, después del viaje oficial a China del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en abril, y de la visita de los reyes Felipe VI y Letizia en noviembre de 2025.