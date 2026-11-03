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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 12:35

Visita del papa reabre debate sobre la laicidad en Uruguay por propuesta en el Parlamento

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Montevideo, 3 nov (EFE).- La propuesta de iluminar la fachada del Palacio Legislativo de Uruguay con los colores del Vaticano durante la visita del papa León XIV, prevista del 6 al 8 de noviembre, ha abierto un nuevo debate político sobre los límites de la laicidad en el país.

Por EFE
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En diálogo con EFE, el diputado del opositor Partido Nacional y presidente de la Cámara de Representantes, Goñi, explicó este martes que él y varios legisladores presentaron esta propuesta a la vicepresidenta de Uruguay y presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, y que esperan que con esto el Parlamento también "pueda participar y acompañar este acontecimiento tan trascendente para el Uruguay".

"El Parlamento tiene un sistema de iluminación que permite acompañar diferentes conmemoraciones o acontecimientos que involucran a la sociedad. En este caso es evidente que la visita del papa es un acontecimiento histórico extraordinario, que fue promovido además por el propio presidente de la República, es decir, el Estado uruguayo promueve la venida del papa", sostuvo el legislador.

Goñi fue uno de los parlamentarios que en marzo remitió una carta al cardenal Daniel Sturla para que el papa León XIV visitara el Palacio Legislativo en su viaje. Esta propuesta también generó entonces un debate sobre los límites de la laicidad, pero finalmente no fue incluida en el programa oficial de la visita.

Para el político del opositor Partido Nacional, iluminar el Parlamento es "la última carta" que le queda a los legisladores para honrar esta visita, pero la iniciativa nuevamente fue cuestionada.

El diputado del oficialista Frente Amplio Fernando Amado lo acusó en sus redes sociales de violar la laicidad. "El presidente de todos, aunque claro está, nada le importe. Estaremos acá para recordarle que la laicidad no es un asunto olvidado. Que nuestras instituciones republicanas se honran y respetan más que con palabras, con hechos", escribió Amado en su cuenta de X.

También el diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo advirtió que Goñi "juega al filo del reglamento" con esta propuesta. "En principio lo hace a título personal, pero habría que revisar el VAR", escribió.

"De ninguna manera es una violación a la laicidad", respondió Goñi y explicó que esta "lo que prohíbe es que el Estado imponga una religión y que el Estado de alguna forma afecte la libertad de conciencia de los ciudadanos".

"Creo que sería subestimar a los uruguayos y la madurez de consciencia de los uruguayos pensar que por iluminar tres días el Palacio Legislativo puede afectar la conciencia y la libertad de los uruguayos. Realmente es tener una percepción muy baja, muy despreciativa de la conciencia de los uruguayos", afirmó Goñi.

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