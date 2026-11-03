Von der Leyen pide "imaginación" a Europa para convertir su ciencia en industria

En su discurso en la cita empresarial WinWin Brussels Summit, la dirigente alemana pidió que Europa vuelva a ser "el lugar donde esos descubrimientos crean nuevas industrias" y empleos buenos y sostenibles, lo que, dijo, determinará su competitividad y su prosperidad futura.

"Hoy los avances científicos pasan del laboratorio al mercado a una velocidad extraordinaria, pero convertirlos en empresas de éxito aquí en Europa, ese es el desafío de Europa", afirmó la presidenta.

"Quiero centrarme en tres prioridades para conseguirlo", añadió: "Primero, desbloquear la escala de nuestro mercado único, segundo, aprovechar la oportunidad de la transición limpia y tercero, usar la IA para llevar beneficios al conjunto de nuestras economías".

En el capítulo del mercado único, defendió el llamado régimen 28 (o 'EU Inc'), una forma societaria única en toda la UE que permitiría crear una empresa en línea en 48 horas y por menos de 100 euros.

Aseguró que la Comisión pelea por mantener la ambición de su propuesta ante el Parlamento Europeo y el Consejo, y advirtió que no puede convertirse en "un petrolero pesado" sino seguir siendo "una lancha rápida y ligera".

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Destacó también que el Fondo Scaleup Europe, el mayor fondo de capital de crecimiento del continente, ha invertido en ocho empresas en solo dos meses y les ha ayudado a captar cerca de 5.000 millones de euros.

Sobre la transición limpia, aseguró que Europa "mantendrá el rumbo" y se atendrá a sus objetivos, entre ellos recortar un 90 % las emisiones en 2040 y ser el primer continente climáticamente neutro en 2050.

Von der Leyen vinculó la transición con la independencia energética y afirmó que, desde el cierre del estrecho de Ormuz, los combustibles fósiles importados han costado a Europa 127.000 millones de euros más "sin una sola molécula de energía adicional".

La presidenta avanzó además que trabaja en un Banco de Descarbonización Industrial con el que aspira a movilizar 100.000 millones de euros para apoyar la transformación de la industria.

En materia de IA, abogó por un procedimiento de aprobación único, más rápido y sencillo, para los vehículos autónomos, de modo que una tecnología aprobada pueda desplegarse en toda la UE sin barreras adicionales.

Von der Leyen abrió y cerró su intervención haciendo referencia a la conferencia Solvay de 1927, celebrada en Bruselas con científicos como Albert Einstein y Niels Bohr, y concluyó con una cita del primero: "La imaginación es más importante que el conocimiento".