Zelenski condena un ataque masivo ruso a la energía con más de 70 misiles

“Los rusos lanzaron un ataque complejo y masivo durante la noche, dirigido sobre todo contra nuestra infraestructura crítica. Y el principal objetivo fue la energía, instalaciones de generación de electricidad y subestaciones (eléctricas), en las regiones de Odesa, Cherkasi, Zhitómir, Vínitsia, Járkov, Dnipropetrovsk, Chernivtsí, Cherníguiv y Rivne”, escribió Zelenski en su cuenta de X.

El presidente ucraniano señaló que el ataque a la energía provocó apagones en varias de estas regiones esparcidas por toda Ucrania, y destacó que los rusos también atacaron “de forma directa” un hospital en Járkov hiriendo a más de setenta personas.

Del total de misiles utilizados, 59 eran misiles de crucero y 17 misiles balísticos. Según el parte de la Fuerza Aérea, 49 misiles de crucero y sólo 3 misiles balísticos fueron derribados, una información que confirma la vulnerabilidad ucraniana ante las capacidades balísticas rusas debido al déficit de misiles interceptores para sistemas antiaéreos Patriot que sufre el Ejército ucraniano.

También según la Fuerza Aérea, de los 289 drones lanzados por Rusia pudieron ser neutralizados 257.

Los misiles y drones rusos no interceptados impactaron, según este parte, en 23 localizaciones distintas de Ucrania.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Zelenski destacó en su mensaje de condena que este nuevo ataque ruso masivo coincide con las elecciones al Congreso de Estados Unidos (EE.UU.) de mitad de mandato.

“Ucrania debe recibir ayuda para defender su espacio aéreo, si no, Rusia nunca detendrá sus ataques con misiles”, dijo el presidente ucraniano.