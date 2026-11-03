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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 05:45

Zelenski condena un ataque masivo ruso a la energía con más de 70 misiles

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Kiev, 3 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó este martes un nuevo ataque masivo contra infraestructuras energéticas ucranianas llevado a cabo por las fuerzas del Kremlin esta madrugada con más de 70 misiles y cerca de 300 drones.

Por EFE
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“Los rusos lanzaron un ataque complejo y masivo durante la noche, dirigido sobre todo contra nuestra infraestructura crítica. Y el principal objetivo fue la energía, instalaciones de generación de electricidad y subestaciones (eléctricas), en las regiones de Odesa, Cherkasi, Zhitómir, Vínitsia, Járkov, Dnipropetrovsk, Chernivtsí, Cherníguiv y Rivne”, escribió Zelenski en su cuenta de X.

El presidente ucraniano señaló que el ataque a la energía provocó apagones en varias de estas regiones esparcidas por toda Ucrania, y destacó que los rusos también atacaron “de forma directa” un hospital en Járkov hiriendo a más de setenta personas.

Del total de misiles utilizados, 59 eran misiles de crucero y 17 misiles balísticos. Según el parte de la Fuerza Aérea, 49 misiles de crucero y sólo 3 misiles balísticos fueron derribados, una información que confirma la vulnerabilidad ucraniana ante las capacidades balísticas rusas debido al déficit de misiles interceptores para sistemas antiaéreos Patriot que sufre el Ejército ucraniano.

También según la Fuerza Aérea, de los 289 drones lanzados por Rusia pudieron ser neutralizados 257.

Los misiles y drones rusos no interceptados impactaron, según este parte, en 23 localizaciones distintas de Ucrania.

Zelenski destacó en su mensaje de condena que este nuevo ataque ruso masivo coincide con las elecciones al Congreso de Estados Unidos (EE.UU.) de mitad de mandato.

“Ucrania debe recibir ayuda para defender su espacio aéreo, si no, Rusia nunca detendrá sus ataques con misiles”, dijo el presidente ucraniano.

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