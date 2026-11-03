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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 06:00

Zelenski y Merz se reúnen este martes en Berlín

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Berlín, 3 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenki, se reunirá este martes con el canciller alemán, Friedrich Merz, según anunció el propio jefe del Gobierno germano.

Por EFE
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"Volverá a reunirse conmigo después del mediodía", anunció Merz en un discurso durante un evento de la Cámara de Comercio en Berlín.

Aseguró que el encuentro "transcurrirá de forma algo diferente" a la reunión del año pasado entre Zelenski y el presidente estadounidense, Donald Trump, en el que el jefe de la Casa Blanca protagonizó un duro y tenso enfrentamiento verbal con el presidente ucraniano, cargado de recriminaciones por la ayuda militar que Estados Unidos presta a Ucrania.

"Lo que vimos el año pasado fue el último impulso que me llevó a decir que ahora debemos encargarnos nosotros mismos de que podamos defendernos en Europa", pero "no para poner en tela de juicio a la OTAN, declaró Merz.

Se trata de que Europa pueda defenderse para no tener que defenderse y de hacer que la OTAN sea más europea, para que pueda seguir siendo transatlántica, reiteró las directrices en materia de política exterior y de seguridad del Gobierno alemán.

Por protocolo, se espera que Zelenski se reúna también con el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier.

También este martes se celebra en la capital alemana la 25 edición de la Conferencia de Seguridad de Berlín, centrada en la guerra en Ucrania y en la defensa frente a las amenazas procedentes de Rusia. inaugurada por Gitanas Nauseda, presidente de Lituania, país invitado de este año.

En este evento, que se prolonga hasta el miércoles, participan también el comisario europeo para la Defensa, Andrius Kubilius, el consejero delegado de Airbus Defence and Space, Michael Schoellhorn, y los jefes del Estado Mayor de Lituania y Alemania, entre otros.

Según el programa oficial, está previsto que a las 10.00 (09.00 GMT) un invitado especial pronuncie un discurso, del cual no se ha revelado el nombre.

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