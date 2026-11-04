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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 15:20

A seis meses del acuerdo UE-Mercosur, exvicecanciller uruguayo pide señales positivas

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Montevideo, 4 nov (EFE).- Tras cumplirse los primeros seis meses de la entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, el exvicecanciller de Uruguay Nicolás Albertoni señaló este miércoles que el bloque latinoamericano debe enviar señales "positivas y esperanzadoras", mientras aguarda por su tratamiento en el Parlamento Europeo.

Por EFE
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Así lo indicó Albertoni a EFE en el marco de un encuentro organizado por la Fundación Friedrich Naumann en conjunto con la Unión Europea para intercambiar perspectivas sobre el impacto económico y comercial que ha tenido el tratado.

El acuerdo comercial entró en vigor de forma provisional el pasado 1 de mayo, más de 25 años después de que se empezase a negociar, creando un mercado de 700 millones de personas en el que se eliminan más del 90 % de los aranceles.

Albertoni recordó que este acuerdo "tiene que volver al Parlamento Europeo para ser ratificado".

"Que de este lado del Atlántico estemos no solo dando seguimiento, sino respaldo a este acuerdo también es una señal para Bruselas y Estrasburgo de decirle 'América Latina sigue viendo las señales de Europa'", añadió.

En Europa, la votación final del acuerdo tiene que esperar el dictamen del Tribunal de Justicia de la UE sobre su compatibilidad con los tratados, lo que se estima ocurra en otoño de 2027.

Por su parte, la excanciller argentina Diana Mondino insistió este miércoles en que el acuerdo trasladó otros desafíos hacia el interior "de cada país" del Mercosur.

"La flexibilidad que tengamos en nuestros productores y en el Gobierno dentro del Mercosur pasa a ser extremadamente más importante que lo que ya fue la dura negociación", dijo Mondino y dijo que esta etapa "no puede durar casi tres décadas".

Del lado argentino, según Mondino, aún hay personas que creen que el acuerdo está por firmarse, por lo que interpretó que allí hace falta "empujar un poquitito más para que haya convicción de que esto no solo ya está funcionando en algunas áreas", sino que abrió una ventana de oportunidad.

En el evento también participaron los expresidentes uruguayos Julio María Sanguinetti (1985-1990 / 1995-200) y Luis Alberto Lacalle Herrera (1990/1995), quienes dieron sus distintas posturas.

Mientras que Sanguinetti planteó que existe la necesidad de persistir "en un esfuerzo multilateral" en un "mundo desarticulado" en el que "cada uno actúa por su cuenta", Lacalle Herrera planteó que a Europa "le conviene mucho valorizar este tratado" y que el protagonista en este momento es el empresario, que necesitan ser escuchados por los gobiernos.

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