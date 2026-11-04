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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 04:30

Abdul El-Sayed se adelanta a proclamarse ganador en la contienda por el Senado en Michigan

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Los Ángeles (EE.UU.), 4 nov (EFE).- El demócrata Abdul El-Sayed se declaró senador electo este miércoles al dirigirse a sus simpatizantes mientras mantenía una ventaja considerable sobre el republicano Mike Rogers en la contienda por el Senado de Estados Unidos en el estado clave de Michigan, aunque el recuento continúa y el resultado todavía es provisional.

Por EFE
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"Quiero agradecer a todos los que se ofrecieron a ayudar, los que contribuyeron un dólar, y le dieron la oportunidad a uno de los candidatos más improbables", dijo a su seguidores en un mitin en Detroit (Michigan).

En el momento del discurso, El-Sayed contaba con 1.995.543 votos (el 51,8 %), frente a los 1.779.101 votos (el 46,2 %) de Rogers, cuando se habían escrutado el 77,6 % de los votos estimados, quedando aún cerca de 1,1 millones de votos por contabilizar.

Según NBC News, Rogers necesitaría obtener alrededor del 58,7 % de los votos restantes para superar a El-Sayed. Ni The Associated Press ni NBC News han declarado un ganador en la contienda de Michigan.

No obstante, el demócrata hizo suya la victoria en un discurso en el que subrayó que los votantes le habían dado fortaleza, esperanza e inspiración: “Espero que todo esto lo pueda llevar conmigo a Washington para ser la clase de liderazgo que ustedes merecen”.

Recordó que su movimiento se construyó durante más de un año y medio, y que sufrió duros ataques de la oposición, lo que consideró una estrategia para tratar de dividir a los votantes.

"No les gusta la idea de un país que es tan grande como para incluir a todas las personas que se ven diferentes o rezan diferente. Eso me incluye a mí, pero también incluye a cualquiera de todos los que no se parecen a ellos", sostuvo el candidato, un médico y exfuncionario de salud pública, que se postula para suceder al senador demócrata Gary Peters, quien se retira.

El-Sayed basó su campaña en una plataforma populista económica que incluía la propuesta de salud pública para todos, una reforma en la financiación de campañas electorales y su oposición a la ayuda militar estadounidense a Israel.

Rogers, por su parte, hizo hincapié en los recortes de impuestos, el sector manufacturero y su alineación con el presidente Donald Trump.

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