Abren los colegios electorales en las elecciones locales de Sudáfrica

Cerca de 24.000 centros de votación abrieron sus puertas a las 07:00 hora local (05:00 GMT) y prevén cerrar a las 21:00 hora local (19:00 GMT).

Algo más de 29 millones de electores registrados están llamados a elegir los representantes de ocho municipios metropolitanos, 44 municipios de distrito y 205 municipios locales.

Un total de 136.790 candidatos se presentan entre 546 partidos políticos y candidaturas independientes, según la Comisión Electoral Independiente (IEC, en inglés).

"Se trata de uno de los procesos electorales más importantes en la historia democrática de nuestro país", advirtió este lunes el presidente de Sudáfrica y líder del CNA, Cyril Ramaphosa, quien animó a sus compatriotas a votar de manera "pacífica".

En los anteriores comicios municipales de 2021, solo el 45,79 % de los votantes acudió a las urnas.

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La cita electoral servirá para medir la popularidad de un CNA que ya sufrió una debacle en las elecciones locales de 2021, cuando recibió menos del 50 % de los votos por primera vez desde el establecimiento de la democracia constitucional en 1994.

Esta tendencia se confirmó en los comicios generales de 2024, cuando también perdió por primera vez la mayoría absoluta y tuvo que formar un Gobierno de coalición junto con la Alianza Democrática (AD) -partido asociado a la minoría blanca y principal fuerza opositora hasta 2024- y otras ocho formaciones menores.

Tras esa decadencia están sus escándalos de corrupción, los problemas económicos y de seguridad, y la deficiente gestión de los ayuntamientos a nivel local, especialmente por las deficiencias en la prestación de servicios básicos como la electricidad o el agua.

Estas elecciones llegan en un momento marcado por un escenario de violencia política y xenófoba.

Según la organización Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), con sede en Suiza, Sudáfrica ha registrado al menos 43 asesinatos por motivos políticos en lo que va de año.

A esa realidad se suma la oleada xenófoba que vive el país desde el pasado abril, alentada por protestas violentas y asesinatos que involucraron a migrantes y grupos antiinmigración.

Grupos antiinmigración culpan a los migrantes de los problemas económicos, las deficiencias en los servicios públicos y la alta criminalidad; e incluso llegaron a impedirles el acceso a atención sanitaria y educación en centros públicos.

Más de 260.000 ciudadanos africanos fueron repatriados a sus países en los últimos meses por esa ola xenófoba.