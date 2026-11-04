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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 05:10

Al menos 2 muertos tras incendiarse un asentamiento informal con 80 refugios en la India

Imagen sin descripción

Nueva Delhi, 4 nov (EFE).- Al menos dos personas murieron calcinadas en un incendio masivo de un asentamiento informal en la Cachemira administrada por la India que ha destruido más de 80 refugios, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Por EFE
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"Un incendio masivo se desató alrededor de las 00:23 hora local (18.53 GMT) en Durbal, Bemina, afectando a unas 80 tiendas de campaña improvisadas, construidas con lona y madera. Se recuperaron dos cuerpos de entre los escombros", informó el Servicio de Bomberos y Emergencias regional en un comunicado.

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de dos jóvenes de 26 y 16 años, originarios de Delhi, que se dedicaban a recoger chatarra y vivían desde hacía poco en el poblado.

"Durante esta madrugada se ha producido un lamentable incendio en este lugar, que ha afectado a unas 20 familias, 30 estructuras provisionales y una vivienda", declaró a los medios sobre el terreno un responsable de la administración local del distrito.

Los residentes del asentamiento, situado en la capital cachemir en la India, Srinagar, donde ya han llegado las bajas temperaturas del invierno, están recibiendo alimentos, mantas y carpas del Gobierno regional, según el funcionario.

"Todos nuestros almacenes se quemaron. También se nos quemó el dinero, entre 1.000 y 2.000 rupias (entre 10 y 20 dólares), todo el dinero ardió por completo. Yo había estado ahorrando, tenía unas 100 rupias (1 dólar), y también se quemaron. Nuestra casa se quemó entera", dijo una niña al medio local Times Now en un vídeo.

Las autoridades ya han abierto diligencias para investigar el origen del incendio.

El jefe de Gobierno de Jammu y Cachemira, Omar Abdullah, anunció una indemnización económica de 200.000 rupias (unos 2.370 dólares) para los familiares directos de cada uno de los fallecidos, según un comunicado de su oficina.

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