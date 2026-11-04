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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 01:20

Al menos 5 heridos y 2 desaparecidos en el incendio de una fábrica de Panasonic en Taiwán

Imagen sin descripción

Taipéi, 4 nov (EFE).- Al menos cinco personas resultaron heridas y otras dos siguen desaparecidas tras el incendio declarado este miércoles en una fábrica operada por una filial de la japonesa Panasonic en el condado de Hsinchu, en el noroeste de Taiwán, informó la agencia taiwanesa de noticias CNA.

Por EFE
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Según el Departamento de Bomberos del condado, el fuego se originó hacia las 02:00 horas (18:00 GMT del martes) en una nave con estructura de acero y chapa metálica ubicada en la calle Guangfu, en el municipio de Hukou.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran densas columnas de humo negro saliendo de la planta, y el Gobierno local ha pedido a los residentes que tomen medidas de precaución y estén atentos a la calidad del aire.

Según los bomberos, los cinco heridos -tres taiwaneses y dos vietnamitas- están conscientes y fueron trasladados al hospital; uno de ellos presenta quemaduras en el rostro, una laceración en la cabeza y una fractura en el pie derecho, mientras que otro sufre dificultades respiratorias y dolor torácico.

El cuerpo de bomberos precisó además que, tras confirmarlo con la empresa, todavía no ha logrado localizar a dos trabajadores taiwaneses en el interior del edificio.

Los efectivos continúan con las labores de extinción y de búsqueda en el lugar, según CNA, que añadió que las causas del siniestro y el alcance de los daños aún están bajo investigación.

La compañía encargada de operar la planta, Panasonic Industrial Devices Materials Taiwan Co., está especializada en placas multicapa y materiales relacionados para clientes tanto locales como internacionales, y cuenta con 330 empleados, según la web de la empresa.

La fábrica se encuentra en una zona clave para el ecosistema tecnológico taiwanés, ya que Hsinchu alberga numerosas plantas de fabricación de chips, entre ellas varias de TSMC, el mayor fabricante de semiconductores por contrato del mundo.

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