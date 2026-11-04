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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 07:50

Al menos nueve reclutas muertos y más de 50 heridos en un ataque hutí en el sur de Yemen

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Saná, 4 nov (EFE).- Al menos nueve reclutas murieron y más de 50 resultaron heridos este miércoles en un ataque con misiles balísticos perpetrado por los rebeldes hutíes del Yemen contra un campamento de fuerzas gubernamentales al sur del país, según informaron fuentes médicas a EFE.

Por EFE
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De acuerdo con las mismas fuentes, varios proyectiles impactaron contra las instalaciones militares, situadas a unos 100 kilómetros al norte de la ciudad portuaria de Adén, sede temporal del Gobierno yemení internacionalmente reconocido.

Equipos sanitarios y de emergencias trasladaron a los heridos a hospitales de Al Dalea (norte de Adén) y de la propia ciudad portuaria, mientras que las autoridades locales hicieron un llamamiento urgente a la población civil para acudir a donar sangre ante la gravedad de los afectados.

La acción de hoy en Al Dalea es una de las más mortíferas contra cuarteles de instrucción desde el ataque registrado hace menos de un mes contra el campamento de Al Alam, en la provincia de Shabwa (sur), donde un bombardeo similar durante el pase de lista de un batallón causó 75 muertos y decenas de heridos.

Ambos ataques se enmarcan en la reanudación de las hostilidades que sufre el país desde mediados de julio, cuando el Ejército leal al Gobierno bombardeó el aeropuerto de Saná para impedir el aterrizaje de un avión iraní.

Desde entonces, los insurgentes yemeníes han reactivado sus ofensivas en el terreno -con las que llegaron a tomar la costa suroccidental- y sus operaciones transfronterizas contra objetivos energéticos y militares en Arabia Saudí, país que encabeza la coalición árabe de apoyo al gobierno reconocido internacionalmente.

A principios de este mes, los hutíes ya reivindicaron una oleada de ataques coordinados con drones y misiles contra depósitos de armas de las fuerzas gubernamentales en Medi, Al Qambour y Al Yauf, así como contra la base aérea de Jamis Mushait y el aeropuerto saudí de Abha.

Por su parte, la coalición militar y las fuerzas leales al Ejecutivo mantienen activa la contraofensiva "Amanecer del Yemen", con bombardeos aéreos sobre territorio bajo dominio insurgente y maniobras terrestres para recuperar el terreno perdido con las ofensivas hutíes de septiembre y octubre.

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