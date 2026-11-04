Allamand augura un giro en política exterior de EEUU y más peso de Iberoamérica

Allamand hizo esta afirmación antes de la reunión mantenida con los cancilleres de los veintidós países de la comunidad iberoamericana con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid.

Acompañado del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, Allamand compareció ante los medios y, a preguntas de los periodistas, se mostró "seguro de que los resultados de la elección americana sí van a tener un efecto en la política exterior, en general".

"El Gobierno de Estados Unidos ha sido muy importante en los últimos años, en término de los cambios que se están produciendo en el escenario internacional, y, en consecuencia, el resultado de la elección creo yo sí va a tener efectos en esa política exterior en este mundo en reconfiguración", argumentó el secretario general iberoamericano.

Y añadió que eso, "por supuesto", hace "aún más importante a la comunidad iberoamericana como un actor internacional de fuste, de envergadura, en este mundo que está cambiando".

"En consecuencia, vamos a seguir con mucha atención la evolución que va a tener, creo yo, la política exterior norteamericana en el próximo tiempo", apostilló el chileno.

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Los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos garantizan una victoria histórica de los demócratas en ambas cámaras del Congreso, logrando también el control del Senado al ganar a los republicanos en plazas claves en Texas, Ohio, Kansas o, frente a todo pronóstico, en Carolina del Sur.