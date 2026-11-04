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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 07:55

Amnistía condena la censura contra organizaciones de libertad de información en la India

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Nueva Delhi, 4 nov (EFE).- La ONG Amnistía Internacional (AI) denunció este miércoles las presuntas órdenes de bloqueo de publicaciones por parte de la Policía india contra tres organizaciones dedicadas a estudiar la censura en internet en el país asiático.

Por EFE
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"Amnistía Internacional India se solidariza con la Internet Freedom Foundation (IFF), el Software Freedom Law Center (SFLC) y geoblockedindia, cuya labor de documentación de la censura en internet y defensa de los derechos digitales está siendo objeto de ataques mediante notificaciones policiales que exigen la eliminación de sus cuentas y publicaciones en redes sociales", indicó la ONG en X.

Las publicaciones en cuestión comentan un aviso legal que, según se afirma, fue enviado por el movimiento nacionalista hindú Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) a estas tres organizaciones, exigiéndoles que dejen de criticar y documentar las órdenes gubernamentales de bloqueo.

La RSS es la organización matriz del partido del primer ministro indio, Narendra Modi, y ejerce una gran influencia en el país.

AI describió las órdenes como "profundamente alarmantes" al amenazar el derecho de los ciudadanos a "saber cuándo, por qué y cómo se está restringiendo el acceso a la información".

Por su parte, la IFF instó este miércoles a la Policía de Delhi que retire las solicitudes de bloqueo de contenido y a la red social X que no actúe sobre las peticiones policiales hasta que estas sean "retiradas o resueltas".

La semana pasada, internautas de la India, dirigentes de la oposición, organizaciones civiles y periodistas denunciaron un aumento alarmante de retiradas de publicaciones y bloqueos de cuentas en redes como Instagram y X, en cumplimiento de órdenes gubernamentales.

En octubre, Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció que la retirada de contenidos en redes sociales en la India se ha acelerado de forma alarmante, y reportó que entre marzo y julio las autoridades tramitaron cerca de 200.000 peticiones.

Los bloqueos se amparan en una nueva normativa lanzada en febrero de la Ley de Tecnología de la Información (IT Act), que obliga a plataformas como Meta a retirar contenidos en un máximo de tres horas bajo amenaza de sanciones penales.

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