Así va el recuento a las 10:00GMT: Míchigan, demócrata; pulso en Alaska y Mississippi

Sobre las 10:00 GMT, los demócratas cuentan con 54 asientos en el Senado (se necesitan 51 para ejercer el control), frente a los 44 de los republicanos, y aún podrían extenderlos, con unos recuentos muy disputados en Mississippi y en Alaska.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, lastrado por su impopularidad por los efectos de sus políticas y el conflicto con Irán, dijo en una entrevista con 'The New York Times' que aceptará los resultados, mientras el presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que los estadounidenses votaron "no a la guerra" con su respaldo a los demócratas.

- El médico Abdul El-Sayed hizo historia al convertirse en el primer senador musulmán en la historia del país, venciendo en el estado de Míchigan al republicano Mike Rogers.

- El demócrata Troy Jackson también se impuso frente a la senadora republicana de Maine, Susan Collins, quien dejará su escaño después de 30 años.

- Los demócratas lograron también arrebatar a los republicanos un escaño clave en Iowa que les dio el control del Senado al alcanzar los 51 asientos, después de que también cambiaran de manos los de Kansas, Ohio, Texas, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

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- El demócrata James Talarico se convirtió en el primer senador demócrata elegido por Texas en 38 años.

- El candidato demócrata al Senado por Ohio, Sherrod Brown, derrotó al republicano Jon Husted, un golpe especialmente duro para la Casa Blanca, ya que se trata del escaño que ocupó el actual vicepresidente, JD Vance.

- Adam Hamilton arrebató este martes a los republicanos el escaño para la Cámara Alta en Kansas, que no elegía a un senador demócrata desde 1932.

- Horas antes los demócratas se habían hecho con los escaños de Carolina del Norte, Carolina del Sur (una de las sorpresas), y Georgia.

- Sobre las 10:00 GMT, y a falta de contar 44.000 votos, el demócrata Scott Colom adelantaba por 43 votos (462.821) a la republicana Cindy Hyde-Smith (462.778) en Mississippi.

- A esa misma hora, en Alaska, con unos 80.000 votos por registrar, el republicano Dan S.Sullivan se situaba por delante de la demócrata Mary Peltola (48,5% frente al 47,7%).

- Los republicanos retienen varios de los escaños del Senado en los que tradicionalmente se imponen, entre ellos los de Virginia Occidental, Wyoming y Tennessee y Florida.

- La oposición demócrata arrebató este martes a los republicanos el control de la Cámara de Representantes, según las proyecciones de las cadenas CNN y NBC News, lo que le permitirá ejercer de contrapeso a la agenda de Donald Trump.

- A partir de los votos escrutados y otras variables, NBC proyecta alrededor de las 10:00 GMT que los demócratas obtendrán 258 escaños en la Cámara Baja, una holgada mayoría por encima de los 218 necesarios para controlar el hemiciclo, frente a los 177 por el lado republicano.

- La demócrata de origen mexicano Gina Hinojosa se convirtió este miércoles en la primera mujer y también en la primera persona latina que gobernará Texas, y el también demócrata Xavier Becerra en el primer gobernador de origen latino al frente del gobierno de California en más de 150 años.

- La demócrata Deb Halland ganó la carrera a gobernadora de Nuevo México, convirtiéndose así en la primera mujer indígena que ocupa esa posición política en la historia de Estados Unidos.

- La demócrata Keisha Lance Bottoms será a su vez la primera gobernadora negra tras vencer en las elecciones en Georgia. Por otro lado, la demócrata Kathy Hochul fue reelegida gobernadora del estado de Nueva York con una amplia ventaja frente al candidato republicano Bruce Blakeman.

- El republicano Byron Donalds fue elegido este martes nuevo gobernador de Florida tras imponerse al demócrata David Jolly, y se convertirá en el primer mandatario negro en la historia del estado, según las proyecciones de los canales Fox News y NBC.