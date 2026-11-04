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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 02:20

Así va el recuento a las 5:00GMT: Los demócratas se imponen en ambas cámaras

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Washington, 4 nov (EFE).- Los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos garantizan una victoria histórica de los demócratas en ambas cámaras del Congreso, logrando también el control del Senado al ganar a los republicanos en escaños claves en Texas, Ohio, Kansas o, frente a todo pronóstico, en Carolina del Sur.

Por EFE
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El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo en una entrevista con The New York Times que aceptará los resultados y que está dispuesto a "trabajar" con la nueva mayoría del Congreso.

Las últimas proyecciones ya daban cuenta de que los demócratas lograrán arrebatarle la Cámara de Representantes al Partido Republicano, donde ostentaban la mayoría.

En las elecciones de medio mandato están en juego 35 escaños del Senado, los 435 de la Cámara de Representantes y más de 30 gobernaciones estatales.

- Los demócratas logran arrebatar a los republicanos un escaño clave en Iowa que les da el control del Senado con un mínimo de 51 asientos, después de que también cambiaran de manos los de Kansas, Ohio, Texas, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

- El demócrata James Talarico se convirtió en el primer senador demócrata elegido por Texas en 38 años, según proyecciones.

- El candidato demócrata al Senado por Ohio, Sherrod Brown, derrotó según las proyecciones al republicano Jon Husted, lo que supone un golpe especialmente duro para la Casa Blanca, ya que se trata del escaño que ocupó el actual vicepresidente, JD Vance.

- Adam Hamilton arrebató este martes a los republicanos el escaño para la Cámara Alta en Kansas, un estado clave para el control del Senado que no elegía a un senador demócrata desde 1932.

- Estas cuatro victorias en Iowa, Texas, Ohio y Kansas son clave para que los demócratas tengan garantizado el control del Senado a los republicanos, a la espera de conocer el desenlace en Míchigan, Maine y Alaska. Los demócratas podrían llegar a los 55 escaños, además de contar con un nuevo senador independiente en Nebraska.

- Horas antes los demócratas se habían hecho con los escaños de Carolina del Norte, Carolina del Sur (una de las sorpresas de la noche), y Georgia, a lo que sumaron en la media noche Minesota.

- Los republicanos retienen varios de los escaños del Senado en los que tradicionalmente se imponen, entre ellos los de Virginia Occidental, Wyoming y Tennessee y Florida, aunque Ashley Moody se impuso por un margen de solo tres puntos a la demócrata Angie Nixon.

- La oposición demócrata arrebató este martes a los republicanos el control de la Cámara de Representantes, según las proyecciones de las cadenas CNN y NBC News, lo que le permitirá ejercer de contrapeso a la agenda de Donald Trump.

- A partir de los votos escrutados y otras variables, NBC proyecta alrededor de las 5:00 GMT que los demócratas obtendrán 255 escaños en la Cámara Baja, una holgada mayoría por encima de los 218 necesarios para controlar el hemiciclo.

- El demócrata Xavier Becerra se convertirá en el primer gobernador de origen latino al frente del gobierno de California en más de 150 años, según las proyecciones de AP y NBC News.

- La demócrata Deb Halland ganó la carrera a gobernadora de Nuevo México, convirtiéndose así en la primera mujer indígena que ocupa esa posición política en la historia de Estados Unidos, según las proyecciones de Associated Press y NBC.

- Asimismo, la demócrata Gina Hinojosa se ha convertido en la primera latina en ganar la gobernatura de Texas y la tercera mujer en ocupar el cargo, tras derrotar al republicano Greg Abbott en unas elecciones que ponen fin a décadas de dominio republicano en el estado.

- La demócrata Keisha Lance Bottoms será a su vez la primera gobernadora negra tras vencer en las elecciones en Georgia. Por otro lado, la demócrata Kathy Hochul fue reelegida gobernadora del estado de Nueva York con una amplia ventaja frente al candidato republicano Bruce Blakeman.

- El republicano Byron Donalds fue elegido este martes nuevo gobernador de Florida tras imponerse al demócrata David Jolly, y se convertirá en el primer mandatario negro en la historia del estado, según las proyecciones de los canales Fox News y NBC.

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