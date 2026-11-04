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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 06:30

Bardella publica su tercer libro en dos años para detallar su proyecto si llega al poder

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París, 4 nov (EFE).- El recién reelegido presidente del partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella, publicó este miércoles su tercer libro en dos años, 'Gouverner' ('Gobernar'), en el que expone el proyecto político que pretende aplicar si la líder de su formación política, Marine Le Pen, gana las elecciones presidenciales francesas de 2027.

Por EFE
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El eurodiputado de 31 años presenta la obra como una combinación de diario político y programa de Gobierno, con lo que busca reforzar su perfil como futuro jefe del Ejecutivo si Le Pen logra hacerse con el Elíseo, como vaticinan los sondeos.

"Quería que los franceses comprendieran mejor lo que vamos a hacer, pero también lo que nos motiva, lejos de las caricaturas", declaró Bardella a Le Journal du Dimanche.

En una entrevista en la noche del lunes en TF1 fue más explícito sobre sus ambiciones: "Me estoy preparando para ser jefe de Gobierno y, con este libro, quería que los franceses me acompañaran en este camino".

Bardella también aprovechó la publicación para criticar a antiguos colaboradores de Emmanuel Macron, como sus ex primeros ministros Gabriel Attal y Édouard Philippe, ambos candidatos al Elíseo, a quienes reprochó distanciarse ahora del presidente tras haber apoyado inicialmente su proyecto político.

"No deberían ofrecer al pueblo francés sus candidaturas presidenciales, sino disculpas", mantuvo el delfín de Le Pen.

En una entrevista hoy en RTL, en el marco de su gira de promoción del libro, Bardella acusó a la izquierda francesa de intentar "instrumentalizar" el ataque racista del 23 de octubre en Trappes (a las afueras de París y que dejó un muerto de origen africano y siete heridos) para dividir a la sociedad y desacreditar a responsables políticos de derechas.

Bardella criticó a quienes relacionan las posiciones de la extrema derecha sobre inmigración con el aumento de la violencia y afirmó que, para la extrema izquierda, cualquier dirigente situado a la derecha de Jean-Luc Mélenchon es considerado "fascista" y debe ser censurado.

En su nuevo libro, el presidente del RN acusó a Mélenchon, líder de La Francia Insumisa (LFI), y a sus partidarios de promover el "desarraigo y el reemplazo" del "pueblo histórico" francés por "otro pueblo" procedente de la inmigración.

Publicado por Fayard, del grupo del magnate conservador Vincent Bolloré, 'Gobernar' es su tercer libro tras 'Lo que busco' (2024) y 'Lo que quieren los franceses' (2025), que vendieron más de 230.000 y 100.000 ejemplares, respectivamente.

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