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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 01:30

Binance revela que el ciberataque comenzó con falsas entrevistas laborales a empleados

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Pekín, 4 nov (EFE).- La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance reveló que el ciberataque sufrido recientemente, con un impacto estimado en 6.340 millones de dólares y atribuido por EE. UU. a Corea del Norte, comenzó con una operación de infiltración mediante falsas entrevistas de trabajo.

Por EFE
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En un informe preliminar publicado en las últimas horas en la red social X, la compañía explicó que los atacantes emplearon técnicas de "ingeniería social", herramientas de inteligencia artificial y mecanismos avanzados de autorización de transacciones para sustraer los activos.

"No fue una única brecha aislada ni un simple incidente de suplantación de identidad", señaló Binance, que describió una operación "sofisticada" desarrollada en varias etapas.

Según su reconstrucción, en septiembre un ingeniero recibió una oferta laboral ficticia y participó en dos entrevistas, tras las cuales descargó en su ordenador de trabajo un supuesto ejercicio técnico que contenía código malicioso.

Posteriormente, los atacantes utilizaron una herramienta interna de inteligencia artificial para comprometer otros equipos y obtener credenciales que les permitieron acceder al sistema de autorización de operaciones.

El 29 de octubre ejecutaron transferencias no autorizadas de diversas criptomonedas, entre ellas bitcoines, XRP y activos de las redes Solana y Ethereum.

Binance reconoció que la suspensión de los retiros no bastó para detener inmediatamente el robo, debido a autorizaciones maliciosas que permitían mover fondos al margen de su "infraestructura habitual".

"Esto no debería haber ocurrido y pedimos disculpas por la preocupación, las interrupciones y la incertidumbre causadas", afirmó la compañía.

La plataforma aseguró que ha repuesto el 98 % de los activos afectados y reservado fondos suficientes para cubrir las pérdidas, mientras que unos 2.850 millones de dólares permanecen congelados o han sido interceptados.

Asimismo, anunció una revisión independiente de sus sistemas de seguridad y mayores inversiones en herramientas de detección basadas en inteligencia artificial.

El FBI atribuyó el sábado el ataque al grupo norcoreano TraderTraitor, aunque Pionyang rechazó esta semana la acusación y la calificó de "absurda".

El incidente supera ampliamente el robo de 1.500 millones de dólares sufrido por Bybit en febrero de 2025, también atribuido a piratas informáticos norcoreanos.

Fundada en Shanghái en 2017, Binance trasladó sus operaciones fuera de China tras las restricciones impuestas por Pekín y opera internacionalmente sin una sede central única.

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