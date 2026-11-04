Bruselas ve a Ucrania a la zaga de Moldavia en el camino hacia la UE

La CE publicó este miércoles su paquete anual de ampliación, que hace balance de los avances del último año y, por primera vez, incluye hojas de ruta para el año siguiente de los cuatro más avanzados: Montenegro, Albania, Moldavia y Ucrania.

Las hojas de ruta contemplan para 2027 el cierre provisional de 25 capítulos en el caso de Moldavia y de siete en el de Ucrania.

Con ello, la CE desvincula de facto la estructura y el calendario de las candidaturas de Ucrania y Moldavia, que hasta ahora avanzaban en paralelo.

Los informes dan "un camino claro para el año que viene y un ancla firme para las próximas negociaciones", valoró la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en un comunicado.

Podgorica y Kiev aspiran a concluir la negociación a principios y a finales de 2028, respectivamente. Bruselas califica de "ambicioso pero alcanzable" el plazo de Moldavia, mientras que el de Ucrania lo describe solo como "ambicioso".

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A Chisinau le basta con mantener el ritmo de reformas para cumplir su objetivo, mientras que Kiev tendría que acelerarlo, según fuentes comunitarias.

Aun así, la CE confía en abrir para diciembre los dos grupos temáticos (o "clústeres") que faltan (agenda verde y conectividad sostenible y el de recursos, agricultura y cohesión), lo cual requiere unanimidad en el Consejo -los países-.

El siguiente gran paso de Ucrania es demostrar avances en justicia y Estado de derecho, instituciones democráticas, administración pública y derechos de las minorías.

Kiev pretende cumplir esos hitos en el primer semestre de 2027, según la hoja de ruta.

Ucrania ha seguido con las reformas pese al difícil contexto de seguridad causado por la guerra, según el Ejecutivo comunitario, que además describe sus instituciones anticorrupción como independientes y eficaces en conjunto, aunque expresa "notable preocupación" por el escaso avance de las reformas estructurales en ese ámbito.

De hecho, las reformas prioritarias acordadas con Kiev en diciembre, entre ellas la del procedimiento de selección del fiscal general, siguen en su mayoría pendientes, y la CE considera alarmante la ralentización de la toma de decisiones legislativas.

El Ejecutivo comunitario destacó sus progresos en reforma judicial, lucha contra la corrupción y adaptación de su legislación a las normas europeas.

También alabó el alineamiento de Chisinau con la política exterior y de seguridad de la UE y su cooperación frente a amenazas híbridas, incluidos los ciberataques y la manipulación de información.

Los retos pendientes son reforzar la capacidad de su administración, afianzar su historial anticorrupción y aplicar en la práctica las nuevas normas, según fuentes comunitarias.

La hoja de ruta prevé para 2027 la adopción del informe sobre los hitos intermedios -paso previo al cierre de capítulos que certifica los avances en Estado de derecho-, seguida del cierre provisional de un número importante de capítulos en los primeros dos semestres.

Además, Bruselas prevé abrir en el primer trimestre un diálogo de integración gradual con Moldavia para identificar nuevas áreas de cooperación, que podrían incluir un acceso más amplio al mercado único.