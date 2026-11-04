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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 00:30

Bukele dice que ayudará a los haitianos a "retomar el país"

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San Salvador, 3 oct (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este martes que ayudará a los haitianos a "retomar el país", después de que el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, afirmara que su Gobierno está decidido, con el apoyo de El Salvador, a acabar con las bandas armadas que siembran el terror en la nación caribeña.

Por EFE
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"Estamos del mismo lado que ustedes. Vamos a ayudarlos a retomar el país de las manos de los traidores que traicionan el legado de (Jea-Jacques) Dessalines (el líder la de Revolución haitiana que declaró la independencia del país el 1 de enero de 1804) y finalmente, Haití será libre", dijo Bukele en un extenso mensaje en su cuenta de X.

Estas declaraciones se dan en el contexto del despliegue de 2.000 soldados salvadoreños en Haití, enviados por Bukele con el propósito inicial de participar en la búsqueda de cuatro militares salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés) que están desaparecidos desde el 18 de octubre tras ser emboscados por bandas armadas en Croix-de-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.

En su mensaje en X, Bukele señaló que los que traicionaron a Dessalines y "sumieron a Haití en varias generaciones de sufrimiento y miseria" aún existen, "algunos son miembros de pandillas, otros financian a las pandillas o les dan armas, y algunos de ellos hacen todo lo posible por impedir que el pueblo haitiano alcance su libertad".

"Podemos ayudarnos a vencerlos (...) Debemos levantarnos, retomar el control de nuestras comunidades, y poner bajo nuestro control a las personas que nos hacen sufrir todos esos dolores, todo ese sufrimiento", agregó el presidente salvadoreño.

En otro mensaje este martes en la misma red social, Bukele advertía que "las pandillas ya no tienen la ventaja" en Haití.

"Las pandillas estaban atacando a los soldados del GSF de Chad. Llegamos rápidamente y repelimos a los atacantes con nuestros helicópteros de ataque", agregó el mandatario.

Fils-Aimé agradeció este martes a Bukele por haber comprendido la batalla que libra Haití, que es similar a la que enfrentó contra las pandillas salvadoreñas.

"Es el Estado haitiano el responsable de la dirección política y estratégica de la batalla contra la inseguridad", manifestó el primer ministro para desvirtuar críticas de quienes afirman que la tropa salvadoreña actúa de manera autónoma.

"Con el apoyo de varios países aliados, en particular, de El Salvador y su presidente, Nayib Bukele, la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas y la GSF están uniendo fuerzas en torno a una estrategia común. Nuestro objetivo es claro: acabar con el dominio de las pandillas y restaurar la autoridad del Estado", agregó.

La violencia de las pandillas, que controlan prácticamente la totalidad del territorio de Puerto Príncipe, causa miles de muertos cada año en Haití y genera una inestabilidad política que ha impedido la celebración de elecciones en los últimos años.

La última fecha fijada para la primera vuelta de los comicios presidenciales y legislativos, que estaba prevista para el 13 de diciembre, fue trasladada al 18 de julio de 2027.

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