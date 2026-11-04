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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 14:05

Canadá mantendrá su estrategia negociadora con Trump pese a la victoria demócrata en EEUU

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Toronto (Canadá), 4 nov (EFE).- El Gobierno canadiense aseguró este miércoles que no modificará su estrategia comercial con el Ejecutivo del presidente estadounidense, Donald Trump, pese a la victoria demócrata en las elecciones legislativas de la víspera, que dio a ese partido el control de ambas cámaras del Congreso de EE.UU.

Por EFE
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Aunque varios ministros del Gobierno de Mark Carney evitaron interpretar los resultados electorales, dirigentes provinciales y de la oposición consideran que el resultado abre oportunidades para poner fin a los aranceles de Trump.

El ministro responsable del comercio con EE.UU., Dominic LeBlanc, afirmó que los resultados "no cambiarán nuestro enfoque" y recordó que los nuevos congresistas no asumirán sus escaños hasta enero.

"No corresponde a los canadienses intentar interpretar por qué determinados votantes estadounidenses votaron en una dirección determinada", añadió LeBlanc, quien confirmó que Ottawa seguirá negociando con la Administración del presidente Trump.

El ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, insistió en que, "pase lo que pase al sur", Canadá debe ser más resiliente, independiente y diversificar sus mercados.

Las negociaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos quedaron suspendidas en agosto, cuando Carney rechazó las últimas exigencias de Washington y Trump impuso nuevos aranceles del 50 % a numerosos productos canadienses.

Sin embargo, ambos mandatarios retomaron los contactos en los últimos días y Carney aseguró en la víspera que las conversaciones se habían intensificado y que Washington había retirado algunas de sus exigencias, aunque siguen pendientes cuestiones importantes, entre ellas los aranceles estadounidenses al acero y al sector del automóvil.

Por su parte, el primer ministro de Quebec, el independentista Paul St-Pierre Plamondon, consideró que la victoria demócrata puede facilitar una solución a la guerra comercial.

"Creo que estamos en mejores condiciones para encontrar quizá una solución porque los estadounidenses han hablado. La situación ha cambiado", afirmó St-Pierre Plamondon.

Su homólogo de Manitoba, Wab Kinew, felicitó a los demócratas por su "contundente victoria" y pidió el fin de la guerra en Irán y la eliminación de los aranceles de Trump.

Por último, el líder de la oposición federal, el conservador Pierre Poilievre, también propuso aprovechar la victoria demócrata para "presionar a la Administración y al Congreso para eliminar todos los aranceles".

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