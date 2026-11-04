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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 15:15

Canadá y China acuerdan prorrogar hasta 2028 exenciones arancelarias en varios productos

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Toronto (Canadá), 4 nov (EFE).- Canadá y China acordaron prorrogar hasta finales de 2028 las condiciones favorables de acceso al mercado chino para la harina de colza, los guisantes, el bogavante y el cangrejo canadienses, anunció este miércoles el ministro de Comercio Internacional de Canadá, Maninder Sidhu.

Por EFE
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El acuerdo se alcanzó en Pekín durante una reunión de la Comisión Económica y Comercial Conjunta, copresidida por Sidhu y el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, la primera celebrada a nivel ministerial, señaló en un comunicado el Ministerio de Comercio Internacional del país norteamericano.

La prórroga extiende las medidas pactadas en enero de 2026, durante la visita a China del primer ministro canadiense, Mark Carney, que entraron en vigor en marzo y suspendieron los aranceles adicionales sobre varios productos agroalimentarios y pesqueros al mercado chino.

Pekín también restableció en enero las importaciones de carne de vacuno canadiense.

Por su parte, Ottawa mantendrá hasta finales de 2028 las exenciones arancelarias previamente acordadas para determinadas importaciones de acero y aluminio chinos que no se producen en cantidades suficientes en Canadá.

Sidhu afirmó que el acuerdo dará mayor estabilidad a los exportadores y contribuirá al objetivo del Gobierno de aumentar un 50 % las exportaciones canadienses a China para 2030.

En 2025, el comercio bilateral de mercancías entre Canadá y China alcanzó los 125.700 millones de dólares canadienses (unos 90.000 millones de dólares estadounidenses).

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