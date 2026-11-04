Carlos III se despide con humor del Caribe al marcharse con "un traje un poco húmedo"

"Después de tres naciones, cuatro discursos, nueve días, más de 40 diferentes compromisos e innumerables manos estrechadas en una amistad firme, regreso a casa con tantos recuerdos preciosos... y un traje un poco húmedo", fue el mensaje publicado en la cuenta de Facebook de la Familia Real británica.

Carlos III quedó empapado por la lluvia cundo asistía a las celebraciones del Día de la Independencia en Antigua y Barbuda el pasado domingo, en unas imágenes que se hicieron virales en redes sociales.

"¿Dónde está mi paraguas?", gritó el monarca a sus asistentes, mientras la reina Camila, que ya había recibido su paraguas, era conducida a un espacio cubierto.

En el mensaje de hoy, Carlos III también expresó su "sincero agradecimiento a todas las personas de Bahamas, Guyana y Antigua y Barbuda por la calidez de su bienvenida y la gran amabilidad mostrada a lo largo de este viaje".

La gira del monarca incluyó las tres antiguas colonias británicas mencionadas, concluyendo en Antigua y Barbuda en la reunión de jefes de Gobierno de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth).

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Tanto el viaje como la cumbre de la Commonwealth, estuvieron marcados por las peticiones del Caribe al Reino Unido de reparaciones por la trata transatlántica de esclavos.

"Ese capítulo vergonzoso de la historia llena mi corazón de horror y mi alma de la más profunda tristeza personal", afirmó el rey ayer en un discurso ante la Commonwealth, formada por 56 países con vínculos con el Reino Unido.

Carlos III indicó que el comercio de esclavos "sigue proyectando una sombra" sobre las islas del Caribe y otros miembros de la Commonwealth, comprometiéndose a abordar "los errores del pasado mediante acciones para el futuro", aunque sin citar compensaciones económicas.

Como monarca constitucional, Carlos III no puede comprometer reparaciones sin el aval del Gobierno británico, que por el momento solo se muestra abierto a ofrecer disculpas.

El primer ministro británico, Andy Burnham, dijo recientemente que "mantener estas conversaciones difíciles para salvaguardar la Mancomunidad de cara al futuro es lo correcto", pero subrayó que no considera que las reparaciones económicas sean "la respuesta adecuada".