China apuesta por "seguir trabajando" con EE.UU. tras las victorias demócratas

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning afirmó hoy en rueda de prensa que los comicios son "un asunto interno" de Estados Unidos, pero también expresó la disposición de Pekín a seguir trabajando en las relaciones bilaterales.

"China está dispuesta a seguir trabajando con EE.UU. para preservar y aplicar los importantes consensos alcanzados por los jefes de Estado de ambos países", aseguró la vocera, que también instó a "gestionar adecuadamente las diferencias" o "ampliar la cooperación".

Además, Mao hizo referencia a seguir construyendo "una relación de estabilidad estratégica constructiva entre China y EE. UU.", fórmula que Pekín emplea para encuadrar la relación bilateral desde el viaje del presidente estadounidense, Donald Trump, al país asiático el pasado mayo.

Los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos garantizan una victoria histórica de los demócratas en ambas cámaras del Congreso, logrando también el control del Senado al ganar a los republicanos en plazas claves en Texas, Ohio, Kansas o, frente a todo pronóstico, en Carolina del Sur.

Trump, dijo en una entrevista con The New York Times que aceptará los resultados y que está dispuesto a "trabajar" con la nueva mayoría del Congreso.