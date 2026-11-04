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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 01:00

Congresista demócrata avisa a los republicanos y a Trump: "Buscad un abogado"

Imagen sin descripción

Washington, 3 nov (EFE).- El miembro demócrata de la Cámara de Representantes Robert García lanzó la noche del martes un aviso a los republicanos para que busquen un abogado, en pleno recuento electoral que apunta a una victoria del Partido Demócrata.

Por EFE
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"Buscad un abogado", fue el mensaje que el congresista escribió en su cuenta de la red social X.

García, que apunta a ocupar la presidencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, fue uno de los primeros demócratas en reaccionar a los resultados de las elecciones de medio mandato.

Los comicios, que renuevan la Cámara de Representantes al completo y un tercio del Senado, se planteaban como un examen a las políticas del presidente Donald Trump desde que llegó a la Casa Blanca en su segundo mandato.

Por su parte, Trump reconoció este martes la derrota republicana en las elecciones de medio mandato y la achacó a que su nombre no estaba en las papeletas porque, si lo hubiera estado, el Partido Republicano hubiese "arrasado", según escribió en una publicación de Truth Social.

Durante toda la campaña, en cambio, el presidente planteó a los votantes estas elecciones legislativas como un plebiscito hacia su figura, afirmando en numerosas ocasiones que actuaran como si su nombre estuviera en las papeletas.

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