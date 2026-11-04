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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 15:50

Consejo de juristas comienza a evaluar a los candidatos al Supremo de Venezuela

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Caracas, 4 nov (EFE).- La mesa de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición informó este miércoles sobre la instalación formal del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos para evaluar a los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, cuya renovación total, de sus 32 miembros, pactaron en agosto pasado.

Por EFE
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A través de un comunicado publicado en X, las delegaciones señalaron que el objetivo de este consejo es constatar que los postulados cumplen "estrictamente" con los requisitos formales establecidos en la Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el baremo de evaluación.

El consejo, de acuerdo a las delegaciones del diálogo, está compuesto por siete juristas de "amplia trayectoria" que trabajarán como un órgano técnico asesor, mientras el Comité de Postulaciones Judiciales del Parlamento -conformado por 11 diputados y 12 miembros de la sociedad civil- reciben las candidaturas y hacen las evaluaciones correspondientes.

Asimismo, la instancia evaluará a los candidatos a la Inspectoría General de Tribunales y a la dirección de la Escuela Nacional de la Magistratura.

El pasado 25 de septiembre, el chavismo y un sector de la oposición venezolana eligieron, al cierre del segundo ciclo de diálogo, a los siete juristas que conforman este comité.

Según un comunicado conjunto leído entonces por la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, acompañada de su par chavista, Jorge Rodríguez, el consejo estará conformado por Belén Ramírez Landaeta, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez, Silio Sánchez, Deyanira Nieves, Federico Fuenmayor y María Bernardoni Govea, sin que se ofrecieran detalles de sus trayectorias.

Luego, el exdiputado Juan Miguel Matheus, miembro de la delegación opositora en el diálogo, indicó que Ramírez Landaeta, Pérez Perdomo, Pulido Márquez y Bernardoni de Govea son juristas de "reconocida solvencia ética y jurídica" y los defendió como una "garantía" para el país.

El pasado 27 de octubre, el Comité de Postulaciones Judiciales abrió el proceso de aplicaciones para los magistrados que renovarán el TSJ.

El comité detalló que los interesados en la postulación deben ser venezolanos por nacimiento y no tener otra nacionalidad, según una publicación en Telegram del Parlamento.

Además, los candidatos se comprometen a renunciar a cualquier militancia político-partidista y a no tener vínculo, hasta el segundo grado de consanguinidad o el tercer grado de afinidad, con magistrados del TSJ, así como con la presidenta, los ministros, el fiscal general, la defensora del pueblo, el controlador general, los rectores del Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría.

Se prevé que este proceso de postulaciones culmine el próximo 11 de noviembre para concretar la designación de los nuevos jueces el 11 de diciembre.

El actual TSJ está conformado por jueces que son acusados por la oposición de servir al chavismo y de haber convalidado el proclamado triunfo de Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, en medio de denuncias de fraude electoral.

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