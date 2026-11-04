Creación de empleos formales en Brasil cae 43,4 % en septiembre frente a mismo mes de 2025

El saldo es resultado de la diferencia entre 2,21 millones de contrataciones y 2,09 millones de despidos.

En el acumulado de los primeros nueve meses del año, el país creó 1,24 millones de empleos, un aumento del 2,65 % frente al mismo período del año pasado.

Según la cartera, el número de trabajadores con contrato formal subió desde 47,5 millones en septiembre de 2025 hasta el récord de 48,3 millones en el mismo mes de este año.

Esta semana, el Gobierno brasileño informó que la tasa de desempleo en el trimestre cerrado en septiembre afectó al 5,2 % de la población activa, el menor nivel para ese mismo lapso desde 2012, aunque la tasa de informalidad es del 38,8 % de los trabajadores.