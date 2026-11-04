Del primer senador musulmán a un cantante tex-mex: victorias que desafían el molde MAGA

Un mes antes de las elecciones legislativas, el presidente lanzó un mensaje en un mitin en Kansas, estado en el que los demócratas arrebataron a los republicanos un escaño en el Senado por primera vez en 92 años. Allí pidió defender la "cultura, la civilización, la herencia y la religión" de Estados Unidos mediante el voto.

El 25 de octubre, durante uno de sus últimos actos de campaña en Míchigan, llamó abiertamente "yihadista" a El-Sayed, sugirió falsamente que quería imponer la ley islámica y lo presentó como una amenaza para la seguridad nacional.

Sin embargo, pese al discurso nacionalista de Trump y de su movimiento 'Make America Great Again' (MAGA), los resultados electorales dejaron una representación diversa entre los ganadores de escaños en el Senado, la Cámara de Representantes y las gobernaciones estatales.

El-Sayed, hijo de inmigrantes egipcios y antiguo responsable de Salud Pública de Míchigan, ganó el escaño al Senado por ese estado frente al republicano Mike Rogers.

Su victoria lo convierte en el primer musulmán en llegar a la Cámara Alta, tras una campaña en la que los republicanos cuestionaron su lealtad al país y lo vincularon, sin pruebas, con el extremismo islámico.

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En el sur de Texas, el cantante de música tejana Bobby Pulido derrotó a la republicana Mónica De La Cruz y recuperó para los demócratas un distrito que Trump había ganado por 18 puntos en 2024.

Su victoria cobra relevancia en el Valle del Río Grande, una región de mayoría latina que en 2024 giró hacia los republicanos. Nacido en Edinburg, Pulido apeló a su arraigo local y a sus más de 30 años de trayectoria en la música tejana.

En 2023, antes de las presidenciales de 2024, Trump ya había recurrido a una retórica nacionalista cuando, durante una entrevista con el comentarista Hugh Hewitt, afirmó que la inmigración estaba "envenenando la sangre de nuestro país".

Tres años después, los resultados electorales también han dado espacio a figuras que rompen con esa imagen de identidad estadounidense.

La congresista demócrata Ilhan Omar, nacida en Somalia y refugiada en Estados Unidos, logró un quinto mandato por Minnesota, mientras que Sarah McBride fue reelegida en Delaware y continuará como la primera persona abiertamente trans en el Congreso.

En las gobernaciones también se registraron victorias históricas, como la de Deb Haaland, integrante de la comunidad indígena Pueblo de Laguna, que se convirtió en la primera mujer indígena elegida gobernadora en Estados Unidos, por Nuevo México.

En Minnesota, Peggy Flanagan, integrante de la nación White Earth del pueblo ojibwe, será la primera mujer indígena en llegar al Senado.

A ellas se suma Keisha Lance Bottoms, que será la primera mujer afroamericana en gobernar un estado del país, tras ganar en Georgia, y Gina Hinojosa, que se convertirá en la primera gobernadora latina de Texas.

La diversidad de los nuevos representantes coincidió con la recuperación del control para el partido Demócrata sobre ambas cámaras del Congreso, arrebató al menos siete escaños en el Senado y ganó más de una veintena de distritos en la Cámara de Representantes, incluido en estados donde Trump se había impuesto con holgura en 2024.