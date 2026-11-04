Demócrata Xavier Becerra: "Qué gran noche para ser hijo de inmigrantes de la Unión"

"Qué gran noche para ser californiano. Qué gran noche para ser estadounidense, para ser hijo de inmigrantes de la Unión, para estar de pie en la victoria junto a todos vosotros", dijo Becerra en un discurso en Sacramento tras conocerse los primeros resultados que lo daban por vencedor de la contienda.

"No me postulé (a gobernador) por nadie, sino por todos los que llamaban a California su hogar, votaran por mí o no (...) Por aquel estudiante universitario de primera generación que estudia ciencias públicas (...) Por el emprendedor con la gran idea pero poco dinero que invertir en un negocio o por la familia con una emergencia médica que enfrenta la perspectiva de quedarse sin hogar", agregó.

Becerra se convertirá en el primer gobernador de origen latino al frente del gobierno de California en más de 150 años, según las proyecciones de AP y NBC News.

El veterano político de 68 años lidera la contienda para suceder al demócrata Gavin Newsom al cargo de la gobernatura del estado más poblado de Estados Unidos, contra el republicano Steve Hilton.

La victoria de Becerra frente al republicano no toma por sorpresa en un estado donde la comunidad latina representa el 40 % de la población total.

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Becerra se convertiría así en el primer mandatario de raíces mexicanas al frente del Estado Dorado desde que pertenece a Estados Unidos, y su victoria consolidaría a California como un bastión demócrata, que ha hecho frente a la Administración del presidente Donald Trump.

Becerra ocupó la cartera de secretario de Salud y Servicios Humanos durante la presidencia de Joe Biden (2021-2025). Anteriormente, fue fiscal general de California, miembro de la Cámara de Representantes durante doce legislaturas y miembro de la Legislatura estatal durante dos años.

El demócrata pasó de una contienda incierta en las primarias demócratas de junio, cuando compitió contra 61 aspirantes, a una posición mucho más sólida frente a Hilton, expresentador de Fox News.