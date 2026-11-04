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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 06:50

Detenido en Tel Aviv un miembro del partido palestino-israelí Balad tras las elecciones

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Jerusalén, 4 nov (EFE).- La Policía y la agencia de inteligencia interior de Israel (Shin Bet) detuvieron este martes noche al palestino-israelí Abed Abu Shehadeh en su casa en Yafa (sur de Tel Aviv), según denunció este miércoles la Lista Conjunta, formación árabe que incluye a Balad, el partido al que pertenece el arrestado.

Por EFE
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"Anoche, la policía y el Shin Bet secuestraron al periodista Abed Abu Shehadeh en su domicilio. Las fuerzas de seguridad se negaron a presentar una orden de arresto, robaron objetos de su casa sin entregar una lista y, hasta el momento, se niegan a proporcionar información sobre su paradero", alertó el comunicado, que la Lista Conjunta atribuye al presidente de Balad, Sami Abu Shehadeh.

La formación tildó la detención de Abed Abu Shehadeh como "secuestro de ciudadanos" y afirmó que constituye parte de un intento por parte del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el director del Shin Bet, David Zini, de "robar las elecciones" celebradas el pasado 27 en Israel.

El vicealcalde de Tel Aviv y miembro de una formación que también se incluye en la Lista Conjunta, Amir Badran, acusó al Shin Bet en la red social X de llevar a cabo "un golpe de Estado contra la democracia de Israel al servicio de Netanyahu".

Según el diario The New Arab, en el que Abu Shehadeh esbribía, unos 15 agentes israelíes entraron a su casa en la medianoche del 3 de noviembre y le detuvieron junto a su familia. El diario apunta a que permanece detenido en la Dirección de Inteligencia Militar de Petah Tikva, en la periferia de Tel Aviv.

El político detenido dirige la Autoridad Islámica de Yafa, un órgano representativo que gestiona asuntos religiosos y comunitarios en esta área del sur de Tel Aviv con mayoría de población palestina.

Su detención se produce en medio de las acusaciones por parte de Netanyahu de una injerencia extranjera en los comicios que presuntamente habría motivado la elevada participación de la población árabe (mayoritariamente palestinos con ciudadanía israelí) en los comicios.

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