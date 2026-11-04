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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 19:20

Detienen a hijo de expresidente ecuatoriano Bucaram y será enviado a EE.UU., dice ministro

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Quito, 4 nov (EFE).- Jacobo Bucaram, hijo del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram (1996-1997), fue detenido este miércoles en la ciudad de Guayaquil y será enviado a Estados Unidos, donde es requerido por la justicia, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.

Por EFE
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En un mensaje en las redes sociales, Reimberg señaló que Bucaram cuenta con alerta de captura roja de Interpol y que fue arrestado junto a otras dos personas en un operativo de la Policía ecuatoriana.

"Serán enviados a ese país (EE.UU.) conforme al proceso correspondiente. El mensaje es claro: no hay privilegios, no hay intocables y no hay espacio para la impunidad", señaló el ministro, aunque no detalló los delitos de los que se le imputan en Estados Unidos.

La detención se produce casi dos meses después de que un tribunal ecuatoriano condenara a Jacobo Bucaram y a su padre a nueve años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada, en un caso relacionado con la comercialización irregular de pruebas para detectar la covid-19 en la pandemia.

Los jueces acogieron la tesis de la Fiscalía, que los acusó de colaborar entre marzo y agosto de 2020 con una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos mediante la comercialización irregular de unas 21.000 pruebas de diagnóstico y otros insumos médicos.

Tras conocerse la sentencia, el expresidente tildó de "ridículo" al fallo porque aseguró que todo se trató de un "acuerdo entre privados", del que no tenían obligación de mostrar facturas, y aseguró que recurriría la decisión judicial.

"Sancionar con nueve años a un expresidente por una compra de 60.000 dólares en un acuerdo entre privados... Irregular es todo lo que roban en los gobiernos anteriores y no hay sentencia", mencionó.

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