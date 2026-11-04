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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 08:55

Detienen en Armenia al líder opositor Samvel Karapetián

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Tiflis, 4 nov (EFE).- Las autoridades armenias detuvieron este miércoles al líder del partido opositor Armenia Fuerte, el empresario armenio-ruso Samvel Karapetián, tras llevar a cabo registros en su casa y en los domicilios de varios miembros de esta formación política.

Por EFE
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Según el medio armenio News.am, el líder opositor, que ya se encontraba bajo arresto domiciliario, fue detenido en su casa por las fuerzas del Servicio de Seguridad Nacional, que presuntamente se lo habrían llevado al Comité de Instrucción.

También fue detenido el miembro de la junta directiva de la compañía Redes Eléctricas de Armenia, Vardán Makarián.

En junio pasado la formación opositora prorrusa intentó impugnar los resultados de las elecciones legislativas, en las que ganó por mayoría absoluta el partido gobernante de Nikol Pashinián, al denunciar numerosas violaciones de la legislación electoral tanto durante la votación como a lo largo de la campaña, en la que varios de sus candidatos fueron arrestados por supuesta compra de votos.

También criticaron el hecho de que tanto funcionarios como soldados fueran obligados a votar a favor del partido oficialista Contrato Civil.

Las autoridades armenias le acusaron de llamamientos a tomar el poder por la fuerza, lavado de dinero y abuso de poder.

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