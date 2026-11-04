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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 11:20

Ecuador acoge la primera cumbre internacional de biodiversidad y producción regenerativa

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Quito, 4 nov (EFE).- Ecuador acoge desde este miércoles la primera cumbre internacional de biodiversidad y producción regenerativa en la que se analizarán temas relacionados especialmente con el fenómeno de El Niño, pero también la seguridad hídrica y la conservación de ecosistemas, entre otros temas.

Por EFE
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El encuentro, que se extenderá hasta el viernes, reunirá a más de cien especialistas, entre científicos, investigadores, autoridades, académicos, productores, empresarios y representantes de distintas organizaciones de 17 países.

La agenda abordará temas sobre ciencia, innovación, conocimiento ancestral y sector productivo para analizar cómo la biodiversidad puede contribuir a la seguridad hídrica, la adaptación climática, la producción de alimentos y el desarrollo económico.

Uno de los temas más importantes está relacionado con el fenómeno de El Niño, cuyos efectos ya se sienten con fuerza en varios países, entre ellos Ecuador, que ha registrado fuertes lluvias, especialmente en la zona costera y el archipiélago de Galápagos, situado a unos mil kilómetros de la costas continentales del país andino.

En Ecuador, las lluvias han afectado a más de 48.000 personas y han dejado al menos once fallecidos desde el pasado 29 de agosto, cuando se declaró la alerta roja luego de que el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (Erfen) confirmara oficialmente la presencia del evento climático en el país.

Entre 1997 y 1998 hubo en Ecuador un severo fenómeno de El Niño, que ocasionó pérdidas calculadas en 2.882 millones de dólares en el país, equivalentes aproximadamente al 15 % del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año, según los organizadores de la cita internacional denominada BioSummit 2026, cuyas conferencias están abiertas al público sin costo.

Los expertos analizarán este miércoles el estado de la biodiversidad y los desafíos globales para su conservación, así como la gobernanza ambiental y la preparación frente a los riesgos climáticos.

Entre los temas previstos figuran el monitoreo de El Niño, las alertas tempranas, la adaptación multisectorial y la protección de ecosistemas estratégicos.

El jueves estará dedicado a la innovación científica, tecnológica, normativa y financiera aplicada a la conservación y regeneración de la biodiversidad.

Se analizarán herramientas como la IA aplicada a la biodiversidad, la restauración de bosques, los mercados de carbono, la medición ambiental y los desafíos regulatorios que inciden en el comercio internacional.

La tercera jornada se centrará en la producción regenerativa y su contribución a la seguridad alimentaria e hídrica.

Una fuente de los organizadores indicó este miércoles a EFE que la cita toma aún más relevancia luego de que el pasado viernes se eligió a Ecuador como sede de la 18 Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas (COP18), que se celebrará en 2028.

Se prevé que Ecuador reciba a delegaciones de más de 190 países en uno de los principales encuentros mundiales dedicados a la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y el reparto equitativo de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos.

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