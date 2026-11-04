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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 23:20

Ecuador llama a "extremar precauciones" por lluvias fuertes de El Niño durante la noche

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Quito, 4 nov (EFE).- El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional de Ecuador llamó este miércoles a la ciudadanía a "extremar las precauciones" ante el pronóstico de fuertes lluvias durante la noche asociadas al fenómeno climático de El Niño.

Por EFE
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Según las previsiones del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), las precipitaciones serán intensan durante la noche de este miércoles, aunque se espera que disminuyan progresivamente durante la madrugada del jueves.

A ello se suma la previsión del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar), que anticipa un pico de marea alta a las 03:46 (08:46 GMT), lo que podría agravar las acusaciones de agua y las inundaciones en sectores vulnerables.

Las autoridades señalaron que esta combinación de factores también podría dificultar la movilidad durante las primeras horas del jueves, por lo que recomendaron planificar los desplazamientos con antelación, evitar las zonas inundadas y seguir las indicaciones de los organismos oficiales.

Ecuador atraviesa un episodio de intensas precipitaciones asociado al fenómeno de El Niño, que ha provocado inundaciones, deslizamientos de tierra y otros incidentes en distintas provincias del país, especialmente en la región costera y en Galápagos.

Desde finales de agosto se han reportado al menos once fallecidos y cerca de 50.000 personas afectadas por las emergencias derivadas de las lluvias, que también han ocasionado daños en viviendas, infraestructuras y vías de comunicación.

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