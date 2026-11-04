EE.UU. destina 150.000 dólares para formar a estudiantes venezolanos en ingeniería sísmica

"El Departamento de Estado otorgó una subvención de $150.000 a Miyamoto Global Disaster Relief para apoyar la colaboración entre la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Estatal de Arizona. Este proyecto capacitará a estudiantes venezolanos en ingeniería sísmica, infraestructura resiliente y prevención de desastres", dijo el encargado de negocios estadounidense, John Barrett, en X.

Barrett añadió que este aporte forma parte de la apuesta de Estados Unidos por invertir en el "talento venezolano" y en la "recuperación económica bajo el plan de tres fases" del presidente Donald Trump (estabilización, recuperación y transición).

Estados Unidos ha sido uno de los países que más ha apoyado a Venezuela después del doble terremoto del 24 de junio, según datos de la ONU.

El pasado septiembre, Venezuela firmó un contrato con Miyamoto International para la remoción de unos tres millones de toneladas métricas de los escombros generados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.

El contrato también contempla el "intercambio de conocimientos técnicos, el fortalecimiento de los estándares de construcción en el país y la implementación de protocolos avanzados para la prevención de desastres y la protección de la población", según informó entonces el Ministerio de Comunicación venezolano.

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Los sismos dejaron al menos 6.509 muertos, 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 viviendas con daños graves, según el último balance oficial, publicado el 24 de agosto, cuando se cumplieron dos meses de la tragedia.