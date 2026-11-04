El banco central chino promete más apoyo a las bolsas tras su peor mes en una década

Pan presentó este martes un informe ante la jefatura del Legislativo nacional en el que avanzó la "implementación efectiva de herramientas de política monetaria" para resolver los riesgos financieros en sectores clave como los mercados de capitales o el maltrecho sector inmobiliario.

Tras ello, el BPC anunció hoy que ha recibido solicitudes por cerca de 30.000 millones de dólares por parte de los bancos para participar en el programa de financiamiento de recompras de acciones que, a partir de este mismo miércoles, reduce en 0,25 puntos, hasta un 1 %, su tipo de interés para facilitar este tipo de operaciones, habituales en contextos bajistas.

La institución aseguró que el objetivo es "acelerar la concesión de financiación y reforzar la capacidad de las empresas cotizadas y de sus principales accionistas para gestionar la capitalización bursátil".

Esta semana, el banco central había llevado a cabo su primera operación de permuta ('swap') de activos de este año mediante el mecanismo SFISF, creado en 2024 para apoyar de forma indirecta -intercambiando activos ilíquidos por otros líquidos- la compra de acciones por parte de los inversores institucionales.

En esta ocasión, la cantidad fue de unos 15.000 millones de dólares, casi el doble que en la anterior, la cual databa de enero del año pasado, y participaron 31 entidades por las 20 de entonces.

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Tras ello, recalca la agencia oficial de noticias Xinhua, destacadas tecnológicas como CXMT, Cambricon o AMEC han emitido comunicados en los que ratifican su confianza en las perspectivas del sector, anunciando recompras de acciones o más inversión en investigación y desarrollo (I+D).

Uno de los principales factores que han lastrado las bolsas chinas en las últimas semanas es el temor de los inversores sobre los retornos del gasto en inteligencia artificial (IA), sector que había impulsado con fuerza los mercados en los meses anteriores y en el que se habían dado espectaculares salidas a bolsa con debuts a triple dígito.

Según los expertos, las medidas gubernamentales no se traducirán en un vuelco positivo en las bolsas chinas a menos que se atajen cuestiones estructurales como la generación de beneficios empresariales.

El índice que aglutina los trescientos principales valores de las bolsas de Shanghái y Shenzhen, el CSI 300, acumula una bajada del 15 % este año mientras que el S&P 500 estadounidense ha subido un 10 %, y en octubre descendió un 8,5 %, marcando su peor registro mensual en más de diez años.