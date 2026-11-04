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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 06:30

El Banco Central de Suecia sube los tipos básicos 0,25 puntos hasta el 2 %

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Copenhague, 4 nov (EFE).- El Banco Central de Suecia (Riksbank) anunció este miércoles una subida de 0,25 puntos de los tipos básicos de interés hasta el 2 % debido a una coyuntura económica más favorable.

Por EFE
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"Una mayor actividad económica combinada con un aumento de los costes por las interrupciones en el suministro hacen prever que la inflación siga subiendo en el futuro. La dirección ejecutiva ha decidido por tanto elevar los tipos 0,25 puntos hasta el 2 %", señaló el Riskbank en un comunicado.

Se trata de la primera subida en dos años de los tipos básicos de interés, que se habían mantenido estables en el 1,75 % desde septiembre de 2025, aunque el Riksbank ya había avisado en su anterior pronóstico hace dos meses que era probable una subida.

Según esta institución, las condiciones económicas se están fortaleciendo y se normalizarán el próximo año, al igual que el mercado laboral, y se espera que la inflación se estabilice en torno al objetivo del 2 %.

De ahí que sea probable que haya más subidas de los tipos el próximo año, aunque el Riksbank advierte de varios riesgos que podrían afectar al pronóstico.

"Las causas de las interrupciones del suministro permanecen, lo que aumenta el riesgo de que la inflación sea demasiado alta. El repunte de la economía ha ganado impulso y no se puede descartar que crezca más rápido de lo esperado", advierte esta institución, que añade la incertidumbre sobre la recuperación del mercado laboral.

Entre los riesgos, el Riksbank menciona también una demanda más débil, la inseguridad geopolítica, las preocupaciones sobre las inversiones en inteligencia artificial y las finanzas públicas débiles en algunos países.

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