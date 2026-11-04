El Banco de México prepara su reunión con la expectativa de mantener la tasa en 6,5 %

La decisión llega tras la pausa de septiembre, cuando el banco central mantuvo el tipo de referencia en el 6,5 %, en un contexto de presiones inflacionarias, volatilidad cambiaria y diferencias entre las perspectivas monetarias de México y Estados Unidos.

En tanto, se espera que haya diferencias en la discusión monetaria después de que las minutas de septiembre revelaran que tres de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno estaban abiertos a evaluar nuevos recortes.

Según la última Encuesta Citi de Expectativas, de la segunda quincena de octubre, 25 de los 37 analistas consultados anticipan que Banxico mantendrá sin cambios su tasa durante el resto de 2026 y todo 2027, mientras que tres prevén movimientos este año y nueve durante el próximo.

La mediana de las previsiones permanece en el 6,5 % para ambos cierres anuales, aunque instituciones como Bankaool, Finamex y UBS anticipan un recorte de 25 puntos base este jueves.

En la misma línea, la encuesta de octubre del propio Banxico, difundida el martes, situó la mediana de las expectativas para la tasa de fondeo interbancario en el 6,5 % al cierre de 2026 y 2027, sin cambios.

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El sondeo, realizado entre 40 grupos de análisis, elevó ligeramente el pronóstico de inflación general para 2026, del 3,87 % al 3,88 %, mientras que la expectativa de crecimiento económico aumentó del 1,4 % al 1,5 %.

En su análisis, Bank of America prevé que Banxico mantenga la tasa mediante una votación de cuatro contra uno, aunque reconoce una probabilidad significativa de recorte.

Por su parte, Banamex advierte de riesgos elevados ante una nueva reducción, particularmente por la reciente depreciación del peso y las condiciones financieras internacionales.

El peso mexicano cerró octubre en 18,8 unidades por dólar, una depreciación mensual del 4 % y encadenó ocho semanas consecutivas de pérdidas frente al dólar, según datos de cierre del Banco de México.