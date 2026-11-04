El brent cae un 8,67 %, hasta los 94,62 dólares, tras las elecciones legislativas de EEUU

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 8,98 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando registró 103,66 dólares.

El brent firmó su tercera jornada consecutiva de pérdidas, pero la caída de este miércoles fue especialmente sustancial. El barril volvió hoy a situarse por debajo de la barrera psicológica de los 95 dólares, un dato que contrasta con los 117,64 dólares con los que cerró el mes de octubre, pues implica un descenso del 19,5 % en menos de una semana.

La razón principal son las elecciones legislativas en Estados Unidos, donde el Partido Republicano del presidente Donald Trump ha sufrido una importante debacle frente a los demócratas, que recuperaron el control del Congreso. Los inversores han interpretado este resultado de manera positiva, y como una señal de que el final de la guerra con Irán puede estar cerca.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, culpó este miércoles en una extensa publicación en X al descontento por la guerra de Irán, impopular entre la sociedad del país norteamericano, como la principal causa de la derrota republicana en los comicios de medio mandato.

Horas después, el propio Trump también admitió en un acto en la Casa Blanca que el conflicto en Irán motivó en parte el resultado electoral, debido al "ligero" aumento que provocó en el precio de la gasolina, aunque aseguró que, si tuviera que elegir, volvería a atacar a la república islámica.

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"Si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo, es la única solución. No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear", comentó el mandatario estadounidense.

La analista de mercado de StoneX Razan Hilal expresó hoy en un comentario publicado en YouTube que el crudo ha retrocedido desde sus niveles máximos de octubre "en consonancia con las esperanzas de una negociación entre Estados Unidos e Irán y el cambio en las expectativas estadounidenses a medio plazo".

En este sentido, comentó que la victoria demócrata impulsó las expectativas de una mayor supervisión del Congreso a las políticas de Trump y ayudó a presionar los precios a la baja, si bien aseguró que también es "prematuro" hablar de un cambio geopolítico duradero.

"Un retroceso más pronunciado en el crudo brent se alinearía con una narrativa más amplia de desescalada en torno al conflicto de Oriente Medio y la guerra entre Estados Unidos e Irán", agregó Hilal.