El Caucus Hispano en el Congreso será el mayor de la historia con más de 50 miembros

"En este ciclo electoral, los votantes latinos demostraron su poder e influencia en la configuración del panorama político de este país. Somos americanos, y somos América. Nuestras comunidades no son una nota al pie de página de nuestra democracia", explicaron desde el Caucus Hispano en un comunicado este miércoles.

Se da la circunstancia de que este mes de diciembre el Caucus Hispano celebrará su 50 aniversario coincidiendo con esta cifra récord de representación.

"Hace cincuenta años, el Caucus Hispano del Congreso fue fundado para asegurar que las comunidades latinas tuvieran una voz en los pasillos del poder. Hoy, esa misión es más importante que nunca, y nuestra creciente membresía es prueba de lo lejos que hemos llegado", explican desde el Caucus.

Los representantes hispanos en el Congreso consideraron que este hito de representación en el Capitolio es "un testimonio de las comunidades, las generaciones de líderes y los defensores que lucharon para asegurar que los latinos tengan un lugar en la mesa y una voz en el futuro de nuestra nación".

Desde el Caucus aseguraron que mantienen el compromiso con la comunidad latina y apostaron por seguir defendiendo "a las familias inmigrantes y combatir la persecución, la detención y la deportación de nuestros vecinos", por "impulsar un sistema de inmigración humano, por "reducir los costos y ampliar las oportunidades económicas" y por proteger nuestros derechos civiles".

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Además, dedicaron "este momento histórico" a Dolores Huerta, la líder sindical y defensora de los derechos civiles en Estados Unidos fallecida hace una semana, "cuyo valor y compromiso de toda la vida con la justicia enseñaron a generaciones que hay que luchar por nuestros derechos, que nuestras voces deben ser escuchadas y que nuestras comunidades jamás deben ser descartadas".