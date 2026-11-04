ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
32º
undefined 2026-11-08
Min
17º
Máx
26º
undefined 2026-11-09
Min
13º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
04 de noviembre de 2026 - 08:45

El demócrata Aaron Ford se convierte en el primer gobernador afroamericano de Nevada

Imagen sin descripción

Redacción Internacional, 4 nov (EFE).- El demócrata Aaron Ford se impuso a su rival republicano Joe Lombardo en las elecciones a gobernador en Nevada (Estados Unidos) y se convirtió así en el primer afroamericano en ocupar el cargo en ese estado y en la costa oeste del país, según proyecciones de CNN y NBC.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Ford, quien centró su campaña en visitas a sedes sindicales y pequeños negocios, ganó en la contienda por la gobernación de Nevada, que se ha definido en las últimas elecciones como un estado bisagra, frente al republicano Lombardo.

Su rival, que buscaba un segundo mandato, también hizo historia cuando fue elegido, al convertirse en el primer republicano en llegar a ser gobernador de Nevada desde 1996.

Ford, el primer gobernador de raza negra en la historia de Nevada y en el oeste de EE. UU., ya marcó un hito al ser el primer afroestadounidense elegido para un cargo constitucional estatal en Nevada, como fiscal general.

El demócrata recibió el respaldo total del movimiento sindical, en especial de los trabajadores de la industria hotelera: lo apoyaron el sindicato Culinary Union 226 y la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO).

"Nevada necesita un verdadero cambio de rumbo, y eso comienza con la elección de Aaron Ford como próximo gobernador de Nevada", señaló Ted Pappageorge, secretario-tesorero del Sindicato de la Culinaria, que representa a la mayoría de empleados de hoteles de Las Vegas.

El sindicalista también reprochó a Lombardo no haberse enfrentado al presidente estadounidense, Donald Trump, en su política arancelaria, la guerra y el alto coste de la vida.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Policiales
Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos
Ver más
03
Política
Video: así defendía Santiago Peña a Ueno Bank antes de la resolución del BCP
Ver más
04
Economía
Ciudadanos realizan varias protestas tras proceso de resolución de Ueno Bank
Ver más
05
Economía
Cómo cobrarán los ahorristas de Ueno Bank: lo que dijo el BCP y lo que falta
Ver más

Te puede interesar