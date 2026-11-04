El demócrata Aaron Ford se convierte en el primer gobernador afroamericano de Nevada

Ford, quien centró su campaña en visitas a sedes sindicales y pequeños negocios, ganó en la contienda por la gobernación de Nevada, que se ha definido en las últimas elecciones como un estado bisagra, frente al republicano Lombardo.

Su rival, que buscaba un segundo mandato, también hizo historia cuando fue elegido, al convertirse en el primer republicano en llegar a ser gobernador de Nevada desde 1996.

Ford, el primer gobernador de raza negra en la historia de Nevada y en el oeste de EE. UU., ya marcó un hito al ser el primer afroestadounidense elegido para un cargo constitucional estatal en Nevada, como fiscal general.

El demócrata recibió el respaldo total del movimiento sindical, en especial de los trabajadores de la industria hotelera: lo apoyaron el sindicato Culinary Union 226 y la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO).

"Nevada necesita un verdadero cambio de rumbo, y eso comienza con la elección de Aaron Ford como próximo gobernador de Nevada", señaló Ted Pappageorge, secretario-tesorero del Sindicato de la Culinaria, que representa a la mayoría de empleados de hoteles de Las Vegas.

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El sindicalista también reprochó a Lombardo no haberse enfrentado al presidente estadounidense, Donald Trump, en su política arancelaria, la guerra y el alto coste de la vida.