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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 09:25

El escultor español Carlos Ciriza presenta en Tokio casi 30 obras inspiradas en Japón

Imagen sin descripción

Tokio, 4 nov (EFE).- El artista español Carlos Ciriza presentó este miércoles en Tokio casi una treintena de obras, entre ellas esculturas de formato mucho más reducido que sus creaciones monumentales y pinturas, creadas expresamente con el archipiélago en mente.

Por EFE
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"Hay ciertas cosas que me unen a la cultura japonesa, (como) el vacío y el silencio", afirmó en declaraciones a EFE el artista navarro, nacido en Estella en 1964, quien subrayó además su afinidad por la forma de entender en el archipiélago las relaciones entre la naturaleza y el espacio.

Con "El silencio de la materia", exposición presentada en la Embajada de España en Tokio y que abrirá sus puertas al público desde este jueves hasta el 16 de noviembre, Ciriza presenta catorce pinturas y quince esculturas inéditas.

Se trata de creaciones de un tamaño mucho más reducido que algunas de las más monumentales del artista, una de las más recientes de 23 metros de altura.

El navarro cuenta con una trayectoria profesional de casi cuatro décadas y una amplia experiencia artística de intervención en el espacio público, con una obra repartida por 28 países y más de 200 exposiciones individuales y colectivas a sus espaldas.

Una obra creada "con la cabeza y el corazón" para poner orden al "sinfín de ideas", explicó, sin importar si se trata de esculturas monumentales o de una exposición como la que le ha llevado a visitar por primera vez la capital japonesa.

Carlos Ciriza, artista navarro con una dilatada trayectoria profesional y una amplia experiencia artística de intervención en el espacio público, tiene obra repartida por 25 países y ha participado en más de 200 exposiciones individuales y colectivas.

Enfrascado desde hace tres años en la construcción del Museo Ciriza Oteiza en Estella, que expondrá las obras de ambos artistas como "un espacio a descubrir" para todo tipo de públicos y en pleno Camino de Santiago, Ciriza señaló que espera que el edificio esté finalizado "a principios de 2027".

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