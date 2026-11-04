El español C. Tangana publica su primer tema en tres años: 'Milko Freestyle'

"Tú y yo no hablamos desde hace meses, resulta que estás en un hospital y perdiendo la apuesta", narra en esta letra dedicada a su también colaborador rapero, productor y artista visual mexicano Óscar Botello, conocido como Milkman, quien murió el pasado mes de febrero.

Publicado este miércoles, el tema conecta ese hecho con su paternidad y la continuidad de su carrera artística, teóricamente centrada en estos momentos más en el apartado cinematográfico: "Sin tiempo para asimilarlo mi niño ha nacido y mi vida ha cambiado / y otra vez pensando en el puto legado, en el nombre y el hambre que voy a dejarle".

"En Madrid vestido de civil escribiendo otro truco, otro palo, otro disco", afirma C. Tangana a continuación en una letra en la que anuncia una nueva era. "Resucito, como Cristo", prosigue en un tema que remata con un "a los que dudaban, la duda ha acabado".

Es una composición breve, de apenas dos minutos, en los que con su habitual agilidad resume los múltiples cambios que experimentó su carrera: "Saqué 'El madrileño', la mitad de los rapers de España querían echarme a patadas del gremio".

Galardonado con tres Latin Grammy, ese disco de 2021, 'El madrileño', supuso una revolución nacional por su fusión de generaciones musicales, del mundo urbano con los folclores tanto latinoamericano como español, así como de rehabilitación contemporánea de determinados símbolos que entonces parecían anacrónicos.

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Centrado en su faceta de realizador cinematográfico, la música ha ocupado un lugar aparentemente residual desde entonces, con la publicación en 2023 de 'Estrecho/Alvarado' junto a PabloPablo, o el himno que compuso para el club de fútbol español Celta de Vigo, 'Oliveira Dos Cen Anos', así como de su exitosa colaboración en 2025 para el rapero Mora, 'Droga'.