El heredero del sah pide a UE que deje de "apaciguar" al régimen iraní y apoye a población

"Estoy aquí con un mensaje sencillo para Europa: la República iraní es más débil que nunca, la cosa no es si caerá sino cuándo y si la UE apoyará a la población iraní o seguirá apaciguando al régimen", dijo en una rueda de prensa que ofreció en el Parlamento Europeo, acompañado por el eurodiputado francés François Bellamy (PPE)

El hijo de Mohammad Reza Pahlaví -que reinó entre 1941 y 1979- aseguró que el régimen iraní es además una "amenaza" directa para muchos países de la región e incluso para los Estados miembros de la UE, en particular por el peligro en el que están los opositores que se encuentran en suelo europeo.

Y consideró que la UE debería adoptar una posición tan dura contra Irán como la que aplica contra Rusia.

"Comencé mi viaje con un mensaje claro en Bruselas: Europa debe poner fin a la complacencia y ponerse del lado del pueblo iraní. Un régimen que diseña operaciones terroristas en suelo europeo, toma como rehenes a ciudadanos, fabrica misiles que ponen a Europa en su punto de mira y apoya la guerra de Rusia contra Ucrania, también amenaza la libertad y la seguridad de Europa" escribió Pahlaví en una red social nada más llegar a Bruselas.

Por su parte, el eurodiputado François Bellamy incidió en que el régimen iraní es también una "amenaza directa" para muchos países en la región, entre los que citó Líbano o Israel y también para la UE y consideró que "Europa se tiene que situar en contra del régimen iraní", y aprobar más sanciones y medidas que vayan "más lejos".

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Distintas organizaciones de opositores iraníes denunciaron la visita de Reza Pahlaví, a quien consideran el símbolo de un régimen expulsado del poder por la revolución de 1979.

La Alianza para la Concienciación Pública dirigió una carta abierta a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola para expresar su "profunda indignación ante los intentos de ciertos sectores en Bélgica y en el Parlamento Europeo de presentar a Reza Pahlavi —hijo del dictador, el Sha— como representante del pueblo iraní".

Otras, como el colectivo Cyrus Collective, denunciaron los intentos de cancelación y las presiones políticas contra la visita y pidieron el respeto del pluralismo democrático.

"Corresponde a los iraníes, y solo a ellos, elegir a sus líderes", dijo ese grupo en un comunicado difundido el miércoles.