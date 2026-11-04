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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 00:40

El Kospi surcoreano cae un 3,54 % a media sesión con el recuento de las elecciones de EEUU

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Seúl, 4 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, caía un 3,54 % a media sesión de este miércoles mientras avanza el recuento de las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, en las que, según proyecciones, la oposición demócrata ha arrebatado a los republicanos el control de la Cámara de Representantes.

Por EFE
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Transcurridas las primeras tres horas de negociación, el Kospi caía 199,98 puntos, hasta los 5.448,81 enteros, lo que supone un giro respecto a la tendencia al alza del arranque de la bolsa esta mañana.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, caía por su parte un 2,69 %, o 18,93 puntos, hasta las 685,46 unidades.

La tendencia del parqué surcoreano, que coincide con las caídas a media sesión del 4,56 % de la Bolsa de Tokio, llega después de conocer los primeros resultados de los comicios estadounidenses.

Los primeros resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos apuntan a una victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso, con conquistas claves en el Senado (Carolina del Norte y Georgia). Las últimas proyecciones ya dan cuenta de que los demócratas lograrán arrebatarle la Cámara de Representantes al Partido Republicano, donde ostentaban la mayoría.

Samsung Electronics, el mayor fabricante de chips de memoria del mundo, caía un 3,99 %, mientras que su principal rival, SK hynix, bajaba por su parte un 5,79 %.

En la industria de defensa, Korea Aerospace Industries, único fabricante de aeronaves del país, moderaba sus ganancias pero seguía despuntando un 7,5 %, frente a la caída del 2,78 % de LIG Defense & Aerospace.

En construcción naval, HD Hyundai Heavy Industries y Hanwha Ocean caían un 4 % y un 5,02 % respectivamente. En el sector automovilístico, Hyundai Motor bajaba un 2,34 %, y su empresa hermana Kia reportaba un descenso del 3,73 %.

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