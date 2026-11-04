El ministro español de Economía asume Transportes tras la dimisión de Óscar Puente

El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, anunció este miércoles la decisión, cuando falta menos de un mes para las elecciones generales del 29 de noviembre, momento en el que el Gobierno estará en funciones hasta la constitución de un nuevo gabinete.

Sánchez resaltó que Cuerpo ha demostrado una enorme capacidad de gestión e integridad y un talante que tanto la política como España necesitan, aseguró.

"Por eso estoy convencido de que hará un gran trabajo y dará continuidad a las reformas iniciadas por el ministro Puente", incidió.

El socialista Puente renunció finalmente al cargo de ministro de Transportes y también a presentarse a las elecciones después de que arreciaran las exigencias de dimisión por parte de la derecha, también de partidos de la izquierda y de varios sindicatos desde que ocurriera el siniestro.

La dimisión se debía a una cuestión "de dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas" y para estar a la altura" de su partido, según indicó el exministro en una comparecencia en el Congreso para explicar las circunstancias de accidente.

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Puente aseguró que no podría continuar "con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año, por muy distintos que sean y tenga o no responsabilidad directa en ellos", en alusión a otro siniestro que causó 45 víctimas mortales en la misma línea ferroviaria de alta velocidad el 18 de enero pasado.

En la misma comparecencia en la que anunció al sucesor del ministro, Sánchez, alabó la renuncia del hasta ayer responsable de Transportes, con la que demuestra, dijo, el "enorme respeto" a las víctimas de la última tragedia ferroviaria y que ayuda a recuperar la "confianza" en el sistema de trenes español y en la "dignidad política".

"Ahora, nuestro deber es honrar su gesto y seguir trabajando", añadió el jefe del Ejecutivo de España.