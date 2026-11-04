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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 10:15

El papa afirma que "la política existe en función del bien común"

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Ciudad del Vaticano, 4 nov (EFE).- El papa León XIV afirmó que la "política existe en función del bien común" y que es la que se tiene que ocupar "de las heridas de los pueblos y de quienes sufren injusticias", en su catequesis durante la audiencia general de los miércoles celebrada en la plaza de San Pedro.

Por EFE
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El pontífice estadounidense y peruano reflexionó sobre la parte de la Constitución 'Gaudium et spes' , surgida del Concilio Vaticano II, dedicada a la vida económica y social y a la de la comunidad política y donde, destacó, "la fe cristiana ofrece criterios de discernimiento".

Afirmó que hoy "son más actuales que nunca los llamamientos (de la Constitución) a comprometerse para eliminar las discriminaciones contra los grupos sociales más débiles y contra los migrantes".

"El verdadero desafío es ofrecer a todos oportunidades para poner en práctica sus capacidades: No son aceptables la desocupación, la explotación y las condiciones de trabajo que ponen en peligro la salud y la propia vida", añadió.

Recordó que, como apunta 'Gaudium et spes' , "la comunidad política existe en función del bien común, que consiste en el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección".

Y agregó: "Comprometerse en la economía y en la política según estos criterios es un modo de construir la paz. Como recordaba el Papa Francisco, la guerra es un fracaso de la política y de la humanidad, una claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal".

Y agregó que, "al contrario, la política que cuida de las heridas de los pueblos y de quienes sufren injusticias ofrece motivos de esperanza para el futuro de la humanidad".

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